Polska nie wyśle wojsk do Ukrainy. "Inaczej postrzegamy naszą misję" 

Polska nie wyśle żołnierzy na Ukrainę i rządu polskiego nie trzeba do tego wzywać, bo to jest jego stanowisko, prezentowane przez premiera Donalda Tuska i przeze mnie, a także przez ministra spraw zagranicznych - powiedział w Sejmie minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wcześniej o wysłaniu swoich wojsk w ramach ewentualnych działań pokojowych wspominali przywódcy Francji i Wielkiej Brytanii, a także szefowa dyplomacji Szwecji.

Dodał, że wzrost wydatków w Europie jest potrzebny nie po to, żeby zastąpić wojska amerykańskie w Europie, tylko po to, żeby je utrzymać.

W czwartek przed posiedzeniem Sejmu Kosiniak-Kamysz był gościem w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, gdzie również wyraził swój pogląd na ewentualne wysłanie wojsk do Ukrainy. Zwrócił przy tym uwagę na scenariusz, w którym żołnierze państw europejskich mogliby zostać ostrzelani. - To jest już początek konfliktu zbrojnego (...), dlatego ja uważam, że państwa graniczące z Rosją akurat nie są najlepsze do tego, żeby być stabilizatorem na granicy ukraińsko-rosyjskiej - ocenił.

"Inaczej postrzegamy naszą misję"

- Polska nie wyśle żołnierzy polskich na Ukrainę, chcę to jasno i wyraźnie powiedzieć. I rządu polskiego nie trzeba do tego wzywać, bo to jest stanowisko rządu polskiego. Stanowisko prezentowane przez premiera (Donalda - red.) Tuska, to jest moje stanowisko jako ministra obrony narodowej, to jest stanowisko ministra spraw zagranicznych prezentowane również za granicą - oświadczył szef MON.