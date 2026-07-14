Polska Szef MON: nasze samoloty przechwyciły rosyjskiego Iła Oprac. Justyna Sochacka |

Kosiniak-Kamysz: nasze samoloty przechwyciły rosyjskiego Iła Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Szef resortu obrony narodowej i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował we wtorek na konferencji prasowej, że "po godzinie 12 nad Bałtykiem, około 30 kilometrów od Ustki, nad wodami międzynarodowymi doszło do przechwycenia przez parę dyżurną naszych samolotów bojowych rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20". - Po kontakcie i po sygnałach o tym, że powinien opuścić tę przestrzeń, samolot oddalił się w kierunku Rosji - dodał.

Szef MON zwrócił uwagę, że "to pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej, po to, żeby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej".

Rosyjski Ił-20 Źródło zdjęcia: Shutterstock

Jego zdaniem to pokazuje, że Rosja "cały czas prowadzi wojnę hybrydową, prowadzi rozpoznanie, jest wrogo nastawiona do wszystkich państw Sojuszu Północnoatlantyckiego".

Rosyjski samolot przechwycony nad Bałtykiem. Kosiniak-Kamysz z apelem

- Wszystkim tym, którzy próbują zakłamać rzeczywistość i powiedzieć, że wojny na Ukrainie już nie ma, że Ukrainy nie należy wspierać, niech to wydarzenie po raz kolejny uświadomi, jak bardzo niebezpieczna jest Federacja Rosyjska - podkreślił szef MON.

Przypomniał, że właśnie o niebezpieczeństwie ze strony Rosji państwa członkowskie NATO, ze Stanami Zjednoczonymi na czele, rozmawiały ostatnio na szczycie Sojuszu w Ankarze i zgodnie przyjęły, że Rosja stanowi bezpośrednie i największe zagrożenie dla Sojuszu Północnoatlantyckiego.

- Ci wszyscy, którzy w wojnie pomiędzy Ukrainą a Rosją próbują zrównywać agresora z ofiarą i próbują zmieniać nastawienie do pomocy dla tych, którzy się bronią, a przez to bronią Europy, niech jeszcze raz zobaczą, co się dzieje. Niech jeszcze raz się zastanowią. Niech ta refleksja przyjdzie jak najszybciej, bo to jest po prostu bardzo niebezpieczne - apelował.

Kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu

Ostatni przypadek przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku przez polskie myśliwce miał miejsce w maju. W tym roku podobnych akcji było już co najmniej kilkanaście.

Przechwycenie obcego samolotu nad wodami międzynarodowymi polega przede wszystkim na jego identyfikacji przez pilotów myśliwców, za pomocą systemów optoelektronicznych i kontaktu wzrokowego, ewentualnie nawiązaniu z nim łączności i eskortowaniu poza obszar odpowiedzialności polskiego lotnictwa.

Kontroli aktywności rosyjskiego lotnictwa w regionie służy między innymi misja NATO Baltic Air Policing, w ramach której samoloty polskie i sojusznicze patrolują przestrzeń nad państwami bałtyckimi i samym Bałtykiem.