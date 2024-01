Szef MON: powstał zespół do spraw wyjaśniania działań podkomisji smoleńskiej

Musimy ocenić prawie osiem lat funkcjonowania podkomisji, którą kierował Antoni Macierewicz. Musimy wyjaśnić zasadność, celowość i wiarygodność tych działań - powiedział minister robrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaznaczył, że powołał w tym celu zespół, który oceni działania podkomisji.

Kosiniak-Kamysz, rozpoczynając konferencję prasową podkreślił, że "przejmując rządy w Polsce i stery w resorcie obrony zarówno on sam, jak i wiceminister Cezary Tomczyk zapewnili wszystkich Polaków, że wyjaśnią budzące wątpliwości sprawy".

- Obiecaliśmy naszym rodakom uczciwość i powrót do prawdy. Mamy mocny mandat do wyjaśnienia spraw, które budzą wątpliwości – powiedział szef MON.

Wicepremier zaznaczył, że jedną ze spraw wymagających ogromnego szacunku, wrażliwości, uszanowania bólu i pamięci jest to, co wydarzyło się 10 kwietnia 2010 roku. - Katastrofa pod Smoleńskiem była wydarzeniem, w którym zginęła elita Rzeczypospolitej Polskiej. To wydarzenie, które przepełniło bólem i rozpaczą wszystkich, niezależnie od poglądów politycznych – oświadczył.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk na konferencji prasowej w siedzibie MON w Warszawie Piotr Nowak/PAP

Ocena "ośmiu lat funkcjonowania podkomisji smoleńskiej"

Niektórzy, jak mówił szef MON, chcieli na katastrofie smoleńskiej zbudować swój kapitał polityczny. - Jedną z pierwszych decyzji, jaką podjęliśmy wspólnie w resorcie, było zakończenie prac podkomisji do spraw ponownego zbadania wypadku lotniczego z 10 kwietnia 2010 roku – powiedział.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że zakończenie prac podkomisji nie kończy wyjaśniania tego, czym zajmował się zespół Antoniego Macierewicza przez ostatnie osiem lat.

Wicepremier podkreślił, że faktycznym badaniem przyczyn katastrofy smoleńskiej zajmowała się przed laty komisja Jerzego Millera. - Musimy ocenić osiem lat funkcjonowania podkomisji, którą kierował pan Antonii Macierewicz. Musimy wyjaśnić zasadność, celowość i wiarygodność tych działań - stwierdził Kosiniak-Kamysz.

"Nie zauważyliśmy efektów"

Minister obrony mówił, że efektów (pracy podkomisji smoleńskiej - red.) "nie zauważyliśmy". - Nie zauważyła ich opinia publiczna, nie zauważyły ich instytucje państwa zarządzane przez naszych poprzedników - mówił Kosiniak-Kamysz.

Ogłosił, że w piątek zostaje powołany zespół do spraw oceny funkcjonowania podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza.

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej w siedzibie MON w Warszawie Piotr Nowak/PAP

Szef resortu obrony mówił, że zespół będzie oceniać działania podkomisji, a nie badać przyczyny katastrofy pod Smoleńskiem, do której doszło 10 kwietnia 2020 roku.

Powołany przez MON zespół ma działać do 30 czerwca.

Minister obrony mówił, że jego resort chce pokazać, ile polski podatnik zapłacił za funkcjonowanie przez prawie osiem lat podkomisji smoleńskiej. - Według wstępnych szacunków najpierw mówiliśmy o 33 milionach, ale kolejne etapy, analizy audytu pokazują, że jest to już 36 milionów złotych, z czego na ekspertyzy wydano 13 milionów złotych - oświadczył.

- Pewnie to nie są jeszcze ostateczne koszty. Po to też jest powołany dzisiaj zespół do analizy pracy, zasadności wydatków po, żebyśmy mieli jasną, transparentną informację - zaznaczył minister.

Skład zespołu

Wiceszef ministerstwa obrony narodowej Cezary Tomczyk, przedstawiając skład zespołu, oznajmił, że "przed państwem są najlepsi z najlepszych" - oficerowie, ekspertki i eksperci, którzy służą polskim siłom zbrojnym niezmiennie od 20-30 lat.

Tomczyk mówił, że jest to "elita polskiej armii w zakresie lotnictwa oraz audytu wojskowego". Poinformował, że przewodniczącym zespołu będzie pułkownik pilot Leszek Błach. - Ponad 36 lat służby, obecnie szef Zespołu Zapewnienia Jakości w Lotnictwie - przekazał Tomczyk.

Jego zastępcą będzie pułkownik pilot Adam Kalinowski. - Blisko 30 lat służby, obecnie szef Pionu Bezpieczeństwa Lotów we Władzy Lotnictwa Wojskowego, a także szef Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego - powiedział wiceminister obrony narodowej.

Pułkownik rezerwy pilot Paweł Kowalczyk został sekretarzem Zespołu. - Obecnie główny specjalista we Władzy Lotnictwa Wojskowego, wielokrotnie kierował pracami komisji badających zdarzenia lotnicze, w tym katastrofy - mówił Tomczyk.

Przekazał, że w zespole będzie "19 ekspertów i ekspertek". - Wybitni specjaliści w swoim fachu, wybitni wojskowi, ludzie, którzy jeżeli chodzi o audyt wojskowy i audyt w ogóle, można powiedzieć, że wiedzą w tej sprawie wszystko - podkreślił.

Ocenił, że "polskie społeczeństwo ma prawo oczekiwać rzetelności i profesjonalności od państwa polskiego". - To nie są zbyt wygórowane wymagania, to kwestia pewnego faktu, to jest kwestia pewnej konsekwencji, która powinna być budowana w państwie polskim. Ten dzień to jest też koniec kłamstw w imieniu Rzeczypospolitej Polski - zaznaczył Tomczyk.

Reportaż "Kocioł czarownic". Byli członkowie podkomisji smoleńskiej po raz pierwszy przed kamerą Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:tas/adso

Źródło: TVN24, PAP