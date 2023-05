Szef MON: nowe pistolety VIS 100 trafią do Wojska Polskiego

czytaj dalej

W Kolumbii trwają poszukiwania czwórki dzieci, które zaginęły w amazońskiej dżungli po katastrofie samolotu, na pokładzie którego znajdowały się wraz z matką. W środę kolumbijski prezydent Gustavo Petro poinformował o odnalezieniu rodzeństwa, co okazało się nieprawdą. We wpisie na Twitterze polityk przeprosił i sprostował tę informację. Tymczasem do akcji poszukiwawczej włączona została grupa komandosów.