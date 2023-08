Błaszczak rozmawiał z Austinem. O naruszeniu polskiej przestrzeni przez białoruskie śmigłowce i grupie Wagnera

Błaszczak: nasze zobowiązania i zadania sojusznicze są jasne

Białoruskie śmigłowce nad Polską

We wtorek doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa śmigłowce białoruskie. Maszyny zauważyli rano mieszkańcy okolic Białowieży, jednak wojsko początkowo zaprzeczało, aby do takiego incydentu doszło. Dopiero wieczorem, po godzinie 19, resort obrony przyznał w oficjalnym komunikacie, że tego dnia doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Szef MON Mariusz Błaszczak polecił zwiększyć liczbę żołnierzy na granicy i wydzielić dodatkowe siły i środki, w tym śmigłowce bojowe.