"Zwycięstwo również dobra nad złem". Sędzia Mazur o okrzykach na gali z Kaczyńskim

Reporter TVN24 zapytał w środę Mazura na korytarzu w Sejmie, co by zrobił, gdyby orzekał w sprawie, w której stroną byłby Jarosław Kaczyński. - Ta sytuacja jest absolutnie abstrakcyjna, ale wyłączyłbym się od rozpoznania sprawy - odparł szef nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Powiedział też, że nie ma "absmaku" w związku z udziałem w imprezie.

Dopytywany o niedzielną galę i swoją w niej obecność, przekonywał, że "to była uroczystość pewnego środowiska obywatelskiego", a on sam siedział "wśród bardzo różnych ludzi". - To nie była prywatna impreza, skoro był premier i inne osobistości życia publicznego - wskazywał.