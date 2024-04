"Fundamentalista ideologiczny", "wykracza poza kompetencje". Byli członkowie KRRiT o decyzjach Świrskiego

Egzekwowanie kar nałożonych na TVN24 i TOK FM przed decyzją sądu drugiej instancji to wyraz ewidentnie złej woli - ocenił były członek KRRiT Krzysztof Luft. Jak dodał, obecny szef Rady Maciej Świrski to "fundamentalista ideologiczny". Zdaniem Juliusza Brauna, byłego szefa KRRiT, "przewodniczący Świrski wykracza w obu przypadkach poza swoje kompetencje".

Świrski "wykracza poza kompetencje"

- Świrski odmawia przekazywania abonamentu mediom publicznym tłumacząc, że decyzja o wpisaniu nowych władz spółek do KRS jest wciąż nieprawomocna i trzeba czekać na jej uprawomocnienie. Ta sama okoliczność nie przeszkadza mu, by samemu ściągać pieniądze od ukaranych nadawców, nie czekając na uprawomocnienie się decyzji o karze. W jego postępowaniu brakuje logiki - wskazywał.

Braun o "efekcie mrożącym"

"Pan Świrski jest fundamentalistą ideologicznym"

Krzysztof Luft, były członek KRRiT również skomentował tę sprawę w rozmowie z portalem Wirtualne Media. - Gdy byłem członkiem Rady nie dochodziło nigdy do takich sytuacji. Gdy została nałożona kara, a w reakcji na to pojawiało się odwołanie do sądu z wnioskiem o wstrzymanie jej wykonania, to czekaliśmy na decyzję sądu - podkreślił.