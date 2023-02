Szef KRRiT chce ukarać radio TOK FM, wszczął postępowanie. Jednozdaniowy komunikat

czytaj dalej

Kosma Złotowski, eurodeputowany PiS, odnosząc się w programie "Tak jest" w TVN24 do kwestii dotacji z publicznych pieniędzy przeznaczanych przez resort edukacji ministra Przemysława Czarnka na zakup nieruchomości dla organizacji zbliżonych do PiS, powiedział, że to jest "działanie zupełnie otwarte". - Wszystko jest pokazane. Kto, co, dlaczego dostał i co może z tym zrobić - dodał. Marzena Okła-Drewnowicz z Koalicji Obywatelskiej mówiła, że "to jest sytuacja absolutnie nie do przyjęcia".