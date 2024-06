Szef KPRM: żołnierz ma prawo oddawać strzały ostrzegawcze

Żołnierz ma prawo oddawać strzały ostrzegawcze i to niezależnie od tego, czy są to obecne przepisy, czy nowe - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jan Grabiec. Gość TVN24 odniósł się do utworzenia strefy buforowej przy granicy z Białorusią.