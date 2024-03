Biernacki: inwigilacja polityków opozycji to margines całego procesu

- Jeżeli pan Obajtek robił działania operacyjne w stosunku do osoby, która ma go nadzorować, to jest to wyjątkowa sytuacja. I to jeszcze człowieka w randze wicepremiera. Coś w tym musi być prawdy, ponieważ wyjątkowa w MAP-ie jest obsesja co do podsłuchów, kontroli, sprawdzania pomieszczeń. Ta obsesja nie jest obsesją, tylko wynika z ich doświadczenia. Z doświadczenia ze współpracy prawdopodobnie z panem prezesem Obajtkiem - dodał.