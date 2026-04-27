Polska

Szef klubu Polski 2050 o nieobecności Hennig-Kloski: do czwartku jest jeszcze czas

Paulina Hennig-Kloska
Hennig-Kloska: to było bardzo dobre spotkanie z PSL
Źródło: TVN24
Szef klubu Polski 2050 Paweł Śliz przekazał, że w poniedziałkowym spotkaniu klubu uczestniczyła minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, a nie pojawiła się szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Paulina Hennig-Kloska w wieczornym wpisie na X poinformowała, że "z uwagi na inne zobowiązania kalendarzowe", nie mogła wziąć udział w spotkaniu klubu Polska2050, o czym informowała władze klubu.

W czwartek Sejm ma się zająć wnioskami opozycji o wyrażenie wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski (obecnie klub Centrum, wcześniej Polska 2050) oraz wobec minister zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy.

Hennig-Kloska poszła "na kawę" do PSL. Z Polską 2050 spotkać się nie zamierza

Posłowie Polski 2050 zaprosili szefowe Ministerstwa Klimatu i Środowiska i Ministerstwa Zdrowia na posiedzenie klubu, by rozwiały wątpliwości w kwestiach związanych z działaniem resortów. Odbyło się ono w poniedziałek wieczorem.

- Przybyła dzisiaj do nas pani minister zdrowia na nasze zaproszenie. Pani minister klimatu i środowiska nie przyszła - powiedział w poniedziałek wieczorem szef klubu Polska 2050 Paweł Śliz.

Według polityka Sobierańska-Grenda, ministra zdrowia, "wyjaśniła wszelkie wątpliwości", które mieli politycy klubu. - Odpowiedziała na wszystkie nasze pytania. Cieszę się, że do takiego spotkania doszło - dodał.

"Zapraszam w terminie, który będzie dogodny dla pani minister"

Odnosząc się z kolei do nieobecności Hennig-Kloski, Śliz podkreślił, że poinformowała o nieobecności "ledwo 1,5 godziny przed posiedzeniem klubu". Podkreślił przy tym, że "do czwartku jeszcze jest czas". - Więc serdecznie zapraszam w terminie, który będzie dogodny dla pani minister, żeby odwiedziła nasz klub - zaznaczył.

Hennig-Kloska wyjaśniła, że "z uwagi na inne zobowiązania kalendarzowe", nie mogła wziąć udział w spotkaniu klubu Polski 2050. Przekazała, że władze klubu zostały o tym uprzedzone. W piśmie datowanym na poniedziałek przypomniała, że 16 kwietnia zorganizowała w resorcie spotkanie dla przedstawicieli klubów parlamentarnych wchodzących w skład koalicji 15 października.

"Ubolewam, że przedstawiciele klubu Polska 2050 nie uczestniczyli we wspomnianym spotkaniu. Odbyliśmy wtedy wielogodzinną dyskusję" - napisała, dodając, że spotkanie miało na celu omówienie m.in. zgłoszonych przez klub tematów takich jak: system kaucyjny, program "Czyste Powietrze". Zapowiedziała także, że w najszybszym możliwym terminie odpowie na pytania zadane podczas kontroli poselskiej przeprowadzonej przez posłów klubu Polski 2050 Bartosza Romowicza i Adama Lubońskiego.

"Pani Hennig-Kloska ominęła nas celowo"

Wiceszef klubu Polski 2050 Bartosz Romowicz, który w poniedziałek wieczorem był gościem RMF FM, zadeklarował, że zagłosuje za odwołaniem szefowej MKiŚ. "Pani Hennig-Kloska ominęła nas celowo. Z każdym się spotkała, tylko nie z nami. Będę konsekwentny i mogę zadeklarować publicznie, że w czwartek zagłosuję za wotum nieufności" - powiedział Romowicz.

Źródło: PAP/Paweł Supernak

Premier Donald Tusk podkreślał, że głosowanie nad wotum nieufności dla minister klimatu będzie testem koalicyjnej lojalności i solidarności. - Jeśli jesteśmy koalicją, to musimy działać solidarnie i lojalnie wobec siebie. Jeśli chcemy szkodzić, to znaczy, że stajemy się opozycją - mówił Tusk.

Obecnie w nieoficjalnych rozmowach z politykami Polski 2050 można usłyszeć, że posłowie klubu pewnie zagłosują lojalnie za nielubianą koleżanką, ale liczą na pokazanie dobrej woli także z jej strony. Podkreślają, że jej nieobecność na spotkaniu klubu została odebrana jako afront.

Po przegranych przez Hennig-Kloskę wyborach na przewodniczącą Polski 2050 - w partii doszło do rozłamu, w wyniku którego szefowa MKiŚ wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie i utworzyła klub parlamentarny Centrum. Na początku marca ogłoszono powstanie stowarzyszenia Centrum Polska, którego prezeską została Hennig-Kloska.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

Polska 2050Paulina Hennig-Kloska
Czytaj także:
imageTitle
Gauff odpada, Świątek w górę
EUROSPORT
Król Karol, Donald Trump
Brytyjska para królewska powitana w Białym Domu
Świat
Paliwa
Minister przedłużył obniżone stawki VAT i akcyzy na niektóre paliwa
BIZNES
Pożar przy ul. Dąbrowskiej
Pożar mieszkania na siódmym piętrze. Dwie osoby w szpitalu
Katarzyna Kędra
imageTitle
Pięć goli w Gliwicach. Piast topi Arkę
EUROSPORT
Wycinka drzew na linii otwockiej, okolice stacji w Falenicy
Poślizg na linii otwockiej. Kolejarze straszą karami
Piotr Bakalarski
Julia "Maffashion" Kuczyńska i Cezary Pazur
Cezary Pazura o rozmowie z Łatwogangiem. "Możesz mi obiecać..."
Polska
Rafineria USA
Paliwa drożeją, amerykańskie rafinerie liczą zyski
BIZNES
Mroźna noc
Żółte alarmy na terenie niemal całego kraju
METEO
Reakcja służb na strzał na balu prasowym w Waszyngtonie
Strzelał na balu w Waszyngtonie. Prokuratura: próbował zamordować prezydenta
Świat
Wieloryb Timmy
Kolejna próba ratowania Timmy'ego. Jest nowy plan
METEO
27 1925 fpf cl-0044
Mama Mai: każde słowo i każdy gest daje bardzo dużo siły
Polska
imageTitle
Modrić już po operacji. Ruszyła walka z czasem
EUROSPORT
Monako. Tutaj apartament ma Przemysław Kral, prezes Zondacrypto
Rola żony prezesa Zondacrypto. "Była ważną personą w kilku spółkach"
BIZNES
Mężczyzna został tymczasowo aresztowany
Ranne kobiety, zatrzymany mężczyzna
Łódź
Rowerzysta został potrącony przez samochód
169 wypadków z udziałem rowerzystów. Winni częściej kierowcy
WARSZAWA
imageTitle
Mieli walczyć z kimś innym. Nie dali się zaskoczyć
EUROSPORT
imageTitle
Selby'emu puściły nerwy. Czterokrotny mistrz świata poza turniejem
EUROSPORT
Jimmy Kimmel
Melania Trump domaga się zwolnienia komika
Świat
Łukasz Litewka
Litewka pośmiertnie odznaczony. Prezydent "rozważa udział w uroczystościach"
Polska
Budowa magazynu paliw nad Odrą
Budowa magazynu paliw nad Odrą. Cztery zawiadomienia i żądanie rozbiórki
Szczecin
Karol Nawrocki
Nawrocki liczy dni i krytykuje rząd. "Miał pan dwa miesiące"
Polska
Na dzikich terenach Golędzinowa miasto planuje utworzyć park naturalny
Nad Wisłą miał powstać park naturalny. Umowa zerwana
WARSZAWA
Co najmniej cztery osoby zginęły w wyniku zderzenia dwóch pociągów w mieście Bekasi
Tragiczne zderzenie pociągów, są ofiary. "Ewakuacja wciąż trwa"
Świat
Kobiecie grozi więzienie
Przysługa dla znajomego i groźba więzienia
Kraków
Przymrozki
Zimna noc w części kraju
METEO
banknoty polskie pieniadze portfel shutterstock_2391839139
"Dzwonią z propozycją płatnego zwiększenia emerytury". Ostrzeżenie
BIZNES
imageTitle
Poważny wypadek ojca Maksa Verstappena. Miał dużo szczęścia
EUROSPORT
AdobeStock_254434982
Martwe leniwce w magazynie. Przeżyły "szok termiczny"
METEO
praca, rynek pracy, stres, zmęczenie
Miliony przedsiębiorstw na krawędzi. Niepokojące dane
BIZNES

