Szef gabinetu prezydenta o słowach Kalety: nie rozumiem tego stanowiska

Nie rozumiem tego stanowiska, prezydent Andrzej Duda wyraził swoje zdanie w sprawie projektu noweli ustawy o SN, nie wiem, dlaczego inni mieliby tego nie zrobić - powiedział szef Gabinetu Prezydenta Paweł Szrot, nawiązując do uzależnienia przez Solidarną Polskę stanowiska w sprawie projektu od porozumienia prezydenta z premierem.

W środę w kancelarii premiera odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z parlamentarzystami Solidarnej Polski. Głównym tematem rozmów był projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym i kwestia odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Solidarna Polska sprzeciwia się temu projektowi. Po spotkaniu wiceminister sprawiedliwości, polityk Solidarnej Polski Sebastian Kaleta powiedział, że jego partia uzależnia swoje stanowisko od ewentualnego porozumienia między prezydentem i premierem, że prezydent na taką ustawę by się zgodził.

Prezydent we wpisie na Twitterze napisał, że "jeśli większość (w Sejmie dla poparcia projektu) jest, to niech najpierw zostanie uchwalony, dopiero potem jest decyzja prezydenta".

Szrot: nie rozumiem tego stanowiska

Polska Agencja Prasowa spytała szefa gabinetu prezydenta Pawła Szrota o środowe słowa Kalety i o to, czy taka sytuacja nie skutkuje patem w pracach nad projektem. Szrot odparł, że to oczywiste, że znalezienie większości "to jest zadanie liderów koalicji rządowej".

Powiedział, że "nie rozumie tego stanowiska" wygłoszonego przez Kaletę. - Prezydent Andrzej Duda wyraził swoje zdanie. Nie wiem, dlaczego inni mieliby tego nie zrobić - dodał.

Pytany o termin kolejnych konsultacji zespołu prezydenckiego i rządowego w tej sprawie, odparł: - Na poziomie merytorycznym konsultacje trwają, tyle mogę powiedzieć.

Spór o nowelizację

13 grudnia ubiegłego roku posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o SN. Według autorów ma on wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków z KPO. Dwa dni po złożeniu projektu prezydent oświadczył, że nie współuczestniczył w jego przygotowaniu ani nie konsultowano go z nim. Zapowiedział, że nie zgodzi się na rozwiązania godzące w system konstytucyjny oraz nie pozwoli, aby do polskiego systemu prawnego został wprowadzony jakikolwiek akt prawny, który będzie podważał nominacje sędziowskie albo pozwalał komukolwiek je weryfikować. Projekt skrytykował również wówczas koalicjant PiS - Solidarna Polska. Sejm miał zająć się projektem jeszcze przed świętami, ale został on zdjęty z porządku obrad. Zapowiedziano jego konsultacje i prace nad projektem dwóch zespołów legislacyjnych: prezydenckiego oraz rządowego.

Prezydent: wielomiesięczna zwłoka w Sejmie i zmiany w ustawie doprowadziły do impasu

We wtorek prezydent, odnosząc się do projektu, napisał na Twitterze: "Wobec dyskusji toczonej przez polityków różnych opcji, przypominam, że w lutym 2022 przygotowałem projekt zmian w SN, który miał przychylność KE. Był więc kompromis i potem akceptacja KPO. Niestety, wielomiesięczna zwłoka w Sejmie i zmiany w ustawie doprowadziły do impasu".

Prezydent podkreślił, że jeśli obecny projekt nowelizacji ustawy o SN jest niezgodny z konstytucją i nie ma większości sejmowej, by go uchwalić, to temat jest zakończony. "Jeśli jednak większość jest, to niech najpierw zostanie uchwalony. Dopiero potem jest decyzja Prezydenta RP" - napisał.

Autor:ads/kab

Źródło: PAP