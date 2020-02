Europejska sieć gotowa zacząć "proces wykluczenia politycznie zależnej polskiej KRS". Mitera odpowiada

Powód do niepokoju byłby, gdybyśmy faktycznie sprzeniewierzali się zasadom, standardom czy w ogóle wzorcom i modelom europejskim - powiedział rzecznik nowej Krajowej Rady Sądownictwa Maciej Mitera. Tak odniósł się do wypowiedzi przewodniczącego Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów, który oświadczył, że "nadszedł czas, aby rozpocząć proces wykluczenia politycznie zależnej polskiej Krajowej Rady Sądownictwa z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ)".

We wtorek w Parlamencie Europejskim odbyła się debata na temat praworządności w Polsce. Podczas niej Michał Szimeczka z Odnowić Europę stwierdził, że "dochodzi do sytuacji bezprecedensowej". - Nigdy rząd żadnego państwa członkowskiego nie miał takiej władzy nad sądownictwem - ocenił. Nawiązując do tej odpowiedzi, przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów (EAJ) José Igreja Matos napisał na Twitterze: "Zawsze będziemy dostępni, by prowadzić konstruktywny dialog, ale nadszedł czas, aby rozpocząć proces wykluczenia politycznie zależnej polskiej Krajowej Rady Sądownictwa z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ)" - napisał w czwartek.