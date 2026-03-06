Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Szef CBZC zdymisjonowany. Na wniosek szefa policji

Adam Cieślak
Marek Boroń o połączeniu CBŚP i CBZC
Źródło: TVN24
Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przyjął wniosek o dymisję szefa Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości nadinspektora Adama Cieślaka - poinformowała rzeczniczka prasowa resortu Karolina Gałecka.

Według RMF, które poinformowało o dymisji jako pierwsze, Cieślak w piątek odebrał raport w sprawie zwolnienia ze stanowiska, a wprowadzenie nowego szefa Biura zaplanowano na poniedziałek.

RMF FM przypomniało, że szef CBZC został powołany przez Mariusza Kamińskiego z PiS i był przesłuchiwany przez sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa. Według RMF, bezpośrednim powodem zwolnienia mógł być opór Cieślaka wobec pomysłu Marka Boronia - połączenia CBZC i Centralnego Biura Śledczego Policji - utworzenia Narodowego Biura Śledczego.

MSWiA potwierdza odwołanie szefa CBZC

Rzeczniczka MSWiA nie komentowała doniesień o powodach odwołania szefa CBZC, ale potwierdziła, że minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przyjął wniosek o dymisję Cieślaka, z którym wystąpił komendant główny policji Marek Boroń.

Z kolei podkomisarz Iwona Kijowska z zespołu prasowego KGP potwierdziła, że najprawdopodobniej w poniedziałek zostanie wprowadzony następca Cieślaka. Nie udzieliła jednak innych informacji, ani o powodach dymisji, ani o nazwisku następcy.

Adam Cieślak
Adam Cieślak
Źródło: Leszek Szymański/PAP

Kim jest Adam Cieślak

Adam Cieślak został powołany na stanowisko komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości 1 maja 2022 roku i był pierwszym szefem nowej jednostki. Służbę rozpoczął w 1995 roku w komendzie powiatowej w Pruszkowie i stopniowo awansował w pionie prewencji, a następnie kryminalnym.

W 2004 roku rozpoczął służbę w policyjnym Centralnym Biurze Śledczym, a w 2016 został zastępcą komendanta tej jednostki. W 2022 roku prezydent Andrzej Duda RP nadał mu stopień generalski - nadinspektora policji.

Opracowała Aleksandra Sapeta

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Udostępnij:
Tagi:
PolicjaCBZCCyberbezpieczeństwo
Czytaj także:
Leszek Balcerowicz
"Z ekonomicznego i konstytucyjnego punktu widzenia to jest brednia"
imageTitle
Vonn uniknęła amputacji i już zadziwia na siłowni
EUROSPORT
Pożary w Kalifornii w 2017 roku
Ten niebezpieczny trend nasilił się znacząco w ostatniej dekadzie
METEO
Baza wojskowa Taji w centralnym Iraku
Rakiety Katiusza spadły na bazy wojskowe w Iraku
RELACJA
imageTitle
Zaskakująca decyzja polskiego pechowca. "Jest mi zwyczajnie smutno"
EUROSPORT
imageTitle
Polka zdyskwalifikowana jak Prevc. Finał sezonu ma z głowy
EUROSPORT
GALA
Ogłosili zwycięzcę konkursu EY Przedsiębiorca Roku
BIZNES
Coroczne Dwie Sesje w Chinach
Plan Chin. "Polska za kilka lat bardzo boleśnie przekona się o konsekwencjach"
Maciej Michałek
Magdalena Majtyka nie żyje
Tragiczny finał poszukiwań aktorki. Nowe informacje
Wrocław
2026-03-06T134356Z_2_LWD161906032026RP1_RTRWNEV_C_1619-UKRAINE-CRISIS-ZELENSKIY-ORBAN-STILLS-0006
Zatrzymali ukraiński konwój. Tak wyglądała akcja węgierskich antyterrorystów
Świat
imageTitle
Nowe wieści w sprawie Lewandowskiego. Trener nie ma wątpliwości
EUROSPORT
Noc, mróz, przymrozek
Noc będzie pogodna, ale nie bez mrozu
METEO
CYSTERNA
Rząd reaguje na kryzys na rynku paliw. Zmiany dla kierowców cystern
13-latek zaatakował młotkiem mężczyznę w galerii handlowej
13-latek zaatakował mężczyznę, koleżanki go dopingowały. Ruch prokuratury
WARSZAWA
imageTitle
Takiej dominacji nie było od lat. Wielki szlem w rekordowym tempie
EUROSPORT
36 min
Unoszący się dym po ataku lotniczym w centrum Teheranu, Iran (6.03.2026)
Rosja pomaga Iranowi atakować Amerykanów? "Przeniesienie konfliktu na nowy poziom"
Rozmowy na szczycie
LOT odwołuje rejsy do Izraela (zdj. ilustracyjne)
PLL LOT: wszystkie loty do Dubaju zawieszone
BIZNES
Marta Cienkowska
Ministra reaguje po zapowiedzi z Wenecji. "Skandal"
Świat
imageTitle
W czwartek cieszyli się z medali, w piątek zawiedli. "Nie wiem, czy opłacało się przyjeżdżać"
Najnowsze
broker, giełda, wall street, stock exchange
Giełda nowojorska nurkuje po wpisie Trumpa
BIZNES
dziecko smartfon telefon ekran dzieci shutterstock_2330609743
Zablokują dzieciom dostęp do platform "wysokiego ryzyka". Osiem na liście
Świat
Tornado w Oklahomie przyczyniło się do śmierci matki z córką
"Rozmawiały przez telefon, nagle połączenie się urwało". Matka z córką zginęły
METEO
Władimir Putin
Krok Trumpa, Putin zaciera ręce. "Zła decyzja"
Maja Piotrowska
Beata Mazurek
"Bo kto raz zdradził - zrobi to znowu". Tajemniczy wpis byłej rzeczniczki PiS
Lord Peter Mandelson opuszcza swój dom, 21 lutego 2026
"Nie stwarza ryzyka ucieczki". Odzyskał paszport, śledztwo jest w toku
Świat
imageTitle
Dlaczego zdyskwalifikowano Prevca? Wyjaśniamy
EUROSPORT
Ciało mężczyzny przygniecione ciągnikiem
Mężczyzna przygnieciony ciągnikiem, nie żyje
Kraków
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Już czterech byłych funkcjonariuszy BOR z zarzutami
Białystok
Zderzenie ciężarówki z tramwajem
Ciężarówka zderzyła się z tramwajem. Rozbite szkło raniło pasażerkę
WARSZAWA
Pędził 231 km/h na drodze ekspresowej
Jechał 231 kilometrów na godzinę, bo "testował auto po serwisie"
Szczecin
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica