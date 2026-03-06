Szef CBZC zdymisjonowany. Na wniosek szefa policji

Marek Boroń o połączeniu CBŚP i CBZC Źródło: TVN24

Według RMF, które poinformowało o dymisji jako pierwsze, Cieślak w piątek odebrał raport w sprawie zwolnienia ze stanowiska, a wprowadzenie nowego szefa Biura zaplanowano na poniedziałek.

RMF FM przypomniało, że szef CBZC został powołany przez Mariusza Kamińskiego z PiS i był przesłuchiwany przez sejmową komisję śledczą ds. Pegasusa. Według RMF, bezpośrednim powodem zwolnienia mógł być opór Cieślaka wobec pomysłu Marka Boronia - połączenia CBZC i Centralnego Biura Śledczego Policji - utworzenia Narodowego Biura Śledczego.

MSWiA potwierdza odwołanie szefa CBZC

Rzeczniczka MSWiA nie komentowała doniesień o powodach odwołania szefa CBZC, ale potwierdziła, że minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński przyjął wniosek o dymisję Cieślaka, z którym wystąpił komendant główny policji Marek Boroń.

Z kolei podkomisarz Iwona Kijowska z zespołu prasowego KGP potwierdziła, że najprawdopodobniej w poniedziałek zostanie wprowadzony następca Cieślaka. Nie udzieliła jednak innych informacji, ani o powodach dymisji, ani o nazwisku następcy.

Kim jest Adam Cieślak

Adam Cieślak został powołany na stanowisko komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości 1 maja 2022 roku i był pierwszym szefem nowej jednostki. Służbę rozpoczął w 1995 roku w komendzie powiatowej w Pruszkowie i stopniowo awansował w pionie prewencji, a następnie kryminalnym.

W 2004 roku rozpoczął służbę w policyjnym Centralnym Biurze Śledczym, a w 2016 został zastępcą komendanta tej jednostki. W 2022 roku prezydent Andrzej Duda RP nadał mu stopień generalski - nadinspektora policji.

