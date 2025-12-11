Szef BBN o zasadniczej służbie wojskowej. MON i kancelaria prezydenta komentują

Generał Klisz pytany o odwieszenie zasadniczej służby wojskowej: uważam, że nieuniknione Źródło: TVN24

Sławomir Cenckiewicz pytany był w czwartek w RMF FM, czy aktualnie jest dobry moment na przywrócenie zasadniczej służby wojskowej i poboru, które zostały zawieszone w 2010 roku celem uzawodowienia armii.

- Jest dobra okazja do tego, żeby ci, którzy go zawiesili, go odwiesili - powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Według niego, odwieszenie byłoby częścią szerszej inicjatywy dla poprawy bezpieczeństwa Polski. - Musimy zacząć mówić o zagrożeniach wprost, również przez przygotowanie społeczeństwa do tych zagrożeń - ocenił.

- Musimy odwiesić zasadniczą służbę wojskową. Musimy poświęcać więcej czasu na szkolenie społeczeństwa, na budowę alternatywnych miejsc dla ochrony ludności cywilnej. Musimy budować alternatywne wobec pokoju miejsca dla szpitali, do przeprowadzenia operacji w czasie działań wojennych - wyliczał Cenckiewicz.

Jego zdaniem prezydent chętnie podpisałby ustawy, które "popychałyby te kwestie do przodu".

Szef MON: Teraz trzeba wzmocnić rezerwy. Jestem tego zwolennikiem

O słowa Cenckiewicza pytany był w czwartek wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji w Zegrzu.

Podkreślił, że resort skupia się aktualnie na ćwiczeniach wojskowych, w tym m.in. na zainaugurowanym niedawno programie szkoleń "wGotowości". - Teraz trzeba wzmocnić rezerwy, przeszkolić dobrze rezerwy. Ja jestem tego zwolennikiem, że jesteśmy na takim etapie powszechnych szkoleń i wzmocnienia szkoleń rezerwistów – podkreślił szef MON.

Przyznał przy tym, że "możliwość odwieszenia (poboru) istnieje".

Odwołał się też do słów szefa Zarządu Szkolenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. bryg. Rafała Miernika z listopada, który również ocenił, że należy przywrócić obowiązkowy pobór do wojska.

W podobnym tonie wypowiedział się również obecny na konferencji szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła. - Nie bylibyśmy Sztabem Generalnym, jeśli nie istniałaby szuflada, która nie nazywałaby się "pobór" i gdzie nie leżałby stosownie przygotowany plan – zaznaczył.

Szef MON do powrotu zasadniczej służby wojskowej odnosił się już w listopadzie. - Nie widzę dzisiaj potrzeby odmrażania obowiązkowej służby wojskowej - podkreślił wtedy. Zaznaczył, że obecnie liczba ochotników w Polsce jest większa niż w wielu państwach europejskich rozważających lub prowadzących zasadniczą służbę wojskową.

Szef kancelarii prezydenta: decyzji na pewno nie ma

Także szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki komentował słowa Cenckiewicza podczas rozmowy z "Super Expressem".

"Trzeba rozważać różne warianty, natomiast decyzji w tym zakresie na pewno nie ma" - podkreślił.

Ocenił, że kwestia bezpieczeństwa to "system naczyń połączonych" i w zależności od tego, jak będzie rozbudowywana polska armia i jakie zadanie będą miały poszczególne rodzaje Sił Zbrojnych, "trzeba dopasować kwestię obrony cywilnej, ale także takiego czy innego poboru".

Wyjaśniał, że "trzeba rozważać różne warianty po to, żeby żadnego nie wykluczać". "Jeżeli wykluczamy na początku jeden wariant, to wiemy, że jesteśmy ubożsi o możliwości rozbudowywania strategii bezpieczeństwa" - argumentował Bogucki. Jego zdaniem, to właśnie z tego wynikała wypowiedź szefa BBN.

Pytany, czy prezydent Karol Nawrocki popiera pomysł Cenckiewicza, Bogucki odpowiedział, że "prezydent popiera przemyślenie naszej strategii bezpieczeństwa".

"To znaczy, musimy zbudować taką strategię, która będzie odpowiadała na zagrożenia geopolityczne, które są oczywiste, które są widoczne" - kontynuował szef prezydenckiej kancelarii.

Dobrowolna służba wojskowa w Europie

W ostatnich miesiącach kilka krajów Europy Zachodniej ogłosiło wprowadzenie w 2026 roku dobrowolnej służby wojskowej, głównie dla 18-latków. Na taki krok zdecydowała się Belgia, Holandia, Francja, a w zeszłym tygodniu również Niemcy. U tych ostatnich służba ma się opierać na zasadzie dobrowolności, ale przy zbyt niskiej liczbie ochotników wprowadzone może zostać losowanie.

W Polsce zasadnicza służba wojskowa jest zawieszona od stycznia 2010 roku - w ramach programu przejścia na armię zawodową. W związku z tym w 2009 roku kwalifikacja wojskowa zastąpiła obowiązkowy pobór, a jej celem jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku.

