Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Szef BBN o zasadniczej służbie wojskowej. MON i kancelaria prezydenta komentują

Wojsko Polskie
Generał Klisz pytany o odwieszenie zasadniczej służby wojskowej: uważam, że nieuniknione
Źródło: TVN24
Musimy odwiesić zasadniczą służbę wojskową - ocenił w RMF FM szef biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz. Słowa te komentował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślał, że jest zwolennikiem wzmocnienia i dobrego przeszkolenia rezerwistów, ale możliwość odwieszenia poboru istnieje. Szef KPRP Zbigniew Bogucki wskazywał zaś, iż "trzeba rozważać różne warianty, natomiast decyzji w tym zakresie na pewno nie ma".

Sławomir Cenckiewicz pytany był w czwartek w RMF FM, czy aktualnie jest dobry moment na przywrócenie zasadniczej służby wojskowej i poboru, które zostały zawieszone w 2010 roku celem uzawodowienia armii.

- Jest dobra okazja do tego, żeby ci, którzy go zawiesili, go odwiesili - powiedział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Według niego, odwieszenie byłoby częścią szerszej inicjatywy dla poprawy bezpieczeństwa Polski. - Musimy zacząć mówić o zagrożeniach wprost, również przez przygotowanie społeczeństwa do tych zagrożeń - ocenił.

- Musimy odwiesić zasadniczą służbę wojskową. Musimy poświęcać więcej czasu na szkolenie społeczeństwa, na budowę alternatywnych miejsc dla ochrony ludności cywilnej. Musimy budować alternatywne wobec pokoju miejsca dla szpitali, do przeprowadzenia operacji w czasie działań wojennych - wyliczał Cenckiewicz. 

Jego zdaniem prezydent chętnie podpisałby ustawy, które "popychałyby te kwestie do przodu". 

Szef MON: Teraz trzeba wzmocnić rezerwy. Jestem tego zwolennikiem

O słowa Cenckiewicza pytany był w czwartek wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji w Zegrzu.

Podkreślił, że resort skupia się aktualnie na ćwiczeniach wojskowych, w tym m.in. na zainaugurowanym niedawno programie szkoleń "wGotowości". - Teraz trzeba wzmocnić rezerwy, przeszkolić dobrze rezerwy. Ja jestem tego zwolennikiem, że jesteśmy na takim etapie powszechnych szkoleń i wzmocnienia szkoleń rezerwistów – podkreślił szef MON.

Przyznał przy tym, że "możliwość odwieszenia (poboru) istnieje".

Odwołał się też do słów szefa Zarządu Szkolenia Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. bryg. Rafała Miernika z listopada, który również ocenił, że należy przywrócić obowiązkowy pobór do wojska.

W podobnym tonie wypowiedział się również obecny na konferencji szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła. - Nie bylibyśmy Sztabem Generalnym, jeśli nie istniałaby szuflada, która nie nazywałaby się "pobór" i gdzie nie leżałby stosownie przygotowany plan – zaznaczył.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
pap_20241214_0AY
Psycholożka z rozrusznikiem serca. I wojskową kategorią A
Justyna Suchecka, Maria Mikołajewska
pap_20251122_050
Ruszył program szkoleń obronnych. "Bardzo duży udział kobiet"
Inauguracja programu powszechnych, dobrowolnych szkoleń obronnych - "wGotowości"
Kilka tysięcy zgłoszeń pierwszego dnia. "To bardzo dobre decyzje"

Szef MON do powrotu zasadniczej służby wojskowej odnosił się już w listopadzie. - Nie widzę dzisiaj potrzeby odmrażania obowiązkowej służby wojskowej - podkreślił wtedy. Zaznaczył, że obecnie liczba ochotników w Polsce jest większa niż w wielu państwach europejskich rozważających lub prowadzących zasadniczą służbę wojskową.

Szef kancelarii prezydenta: decyzji na pewno nie ma

Także szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki komentował słowa Cenckiewicza podczas rozmowy z "Super Expressem".

"Trzeba rozważać różne warianty, natomiast decyzji w tym zakresie na pewno nie ma" - podkreślił.

Ocenił, że kwestia bezpieczeństwa to "system naczyń połączonych" i w zależności od tego, jak będzie rozbudowywana polska armia i jakie zadanie będą miały poszczególne rodzaje Sił Zbrojnych, "trzeba dopasować kwestię obrony cywilnej, ale także takiego czy innego poboru".

Wyjaśniał, że "trzeba rozważać różne warianty po to, żeby żadnego nie wykluczać". "Jeżeli wykluczamy na początku jeden wariant, to wiemy, że jesteśmy ubożsi o możliwości rozbudowywania strategii bezpieczeństwa" - argumentował Bogucki. Jego zdaniem, to właśnie z tego wynikała wypowiedź szefa BBN.

Pytany, czy prezydent Karol Nawrocki popiera pomysł Cenckiewicza, Bogucki odpowiedział, że "prezydent popiera przemyślenie naszej strategii bezpieczeństwa".

"To znaczy, musimy zbudować taką strategię, która będzie odpowiadała na zagrożenia geopolityczne, które są oczywiste, które są widoczne" - kontynuował szef prezydenckiej kancelarii.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Rosyjscy żołnierze podczas wysyłania konwoju dla armii rosyjskiej i mieszkańców obwodów kurskiego, donieckiego i ługańskiego
Rosja powołuje rezerwistów. Eksperci: to nie musi być mobilizacja
Świat
Szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz
Czy wróci obowiązkowa służba wojskowa? Szef MON komentuje
Maciej Klisz
Powrót zasadniczej służby wojskowej? Dowódca operacyjny: uważam za nieuniknione

Dobrowolna służba wojskowa w Europie

W ostatnich miesiącach kilka krajów Europy Zachodniej ogłosiło wprowadzenie w 2026 roku dobrowolnej służby wojskowej, głównie dla 18-latków. Na taki krok zdecydowała się Belgia, Holandia, Francja, a w zeszłym tygodniu również Niemcy. U tych ostatnich służba ma się opierać na zasadzie dobrowolności, ale przy zbyt niskiej liczbie ochotników wprowadzone może zostać losowanie.

W Polsce zasadnicza służba wojskowa jest zawieszona od stycznia 2010 roku - w ramach programu przejścia na armię zawodową. W związku z tym w 2009 roku kwalifikacja wojskowa zastąpiła obowiązkowy pobór, a jej celem jest zebranie informacji o stanie zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ludzi, pod kątem ich predyspozycji do służby w wojsku.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mgk/akr

Źródło: tvn24.pl, RMF24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: fotodrobik/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Biuro Bezpieczeństwa NarodowegoSławomir CenckiewiczZbigniew BoguckiMinisterstwo Obrony NarodowejWojskoWojsko Polskie
Czytaj także:
imageTitle
Grzmoty na otwarcie sezonu. Mistrzowie wyrównali rekord NBA
Najnowsze
Karol Nawrocki w Rydze
"Nie dostałem oficjalnej informacji". Prezydent o rozmowach w sprawie MiG-ów dla Ukrainy
Polska
Aneta Regulska
Dziennikarka "Czarno na białym" z nagrodą za reportaż "Cena gry"
Kultura i styl
Odpady znajdowały się w kanale deszczowym
Odpady budowlane trafiły do kanału deszczowego
Łódź
Posłowie PiS na sali obrad Sejmu
"Tłuką się" czy "debatują"? W PiS gorąco, politycy komentują
Polska
Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
Niepewność uchodźców dobiega końca. Wiemy, dokąd trafią po likwidacji ośrodka
Wrocław
smog-000750
Hanoi tonie w smogu
METEO
shutterstock_2545539793
Nowy wyrok TSUE w sprawie kredytu frankowego
BIZNES
spacex
Kosmiczna spółka wybiera się na giełdę. To może być najbardziej "szalone IPO" w historii
BIZNES
Jest koncepcja przebudowy opuszczonego basenu
Basen zamknięto 23 lata temu, radni chcą, by znów działał
WARSZAWA
11 1325 czarzasty-0002
Czarzasty wystartuje na lidera Lewicy. Deklaracja i prośba
Polska
imageTitle
Dramatyczny wypadek kolejnej mistrzyni. Ze stoku prosto do szpitala
EUROSPORT
Mandat za przekroczenie prędkości o 1 km/h
Dostał mandat za przekroczenie prędkości o jeden kilometr na godzinę
Łódź
Samotność
Okno zamiast świata. Nowy raport ujawnia skalę problemów
Piotr Wójcik
Wołodymyr Zełenski
Co z demokracją w Ukrainie? Dlaczego od 2019 roku nie było tam wyborów
Świat
Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo
18-latek podawał się za pracownika banku. Kobieta straciła 26 tysięcy złotych
WARSZAWA
imageTitle
W kobiecej piłce siła. Polki najwyżej w historii w rankingu FIFA
EUROSPORT
2910N104V CPK ZABLOTNIA 03
Jest ważna decyzja w sprawie działki pod CPK
BIZNES
Robert F. Kennedy Jr.
Media o "dziwnej konferencji prasowej" w Waszyngtonie
Świat
shutterstock_2625638191
Nie woda, nie cola. To ten napój młodzi piją najczęściej
Zdrowie
Agresywny mężczyzna został zastrzelony przez policjantów
Zaatakował pracowników firmy. Zginął od strzałów z policyjnej broni. Nowe informacje
Kraków
Maciej Świrski
2,5 tysiąca złotych za jedną kolację. Tak służbową kartą płacił Maciej Świrski
Jan Kunert, Kacper Sulowski
Lugano
Szwajcaria eksperymentuje. Wizja "europejskiego centrum bitcoina"
BIZNES
Pani Anna zmarła po porodzie
Śmierć po cesarce na porodówce. Kolejne zarzuty
Małgorzata Goślińska
19-latek aresztowany za nękanie byłej partnerki i groźby śmierci
Nękał byłą dziewczynę, groził śmiercią, pobił jej brata
Wrocław
Senator Wojciech Konieczny
Lewica: składka zdrowotna jest niesprawiedliwa. Proponujemy podatek zdrowotny
Zdrowie
Friedrich Merz i Mark Rutte na wspólnej konferencji prasowej
Europa złożyła Trumpowi propozycję
Świat
imageTitle
Słynny piłkarz rusza na pustynię. Został ambasadorem nietypowych wyścigów
EUROSPORT
Mieszkańcy pomogli ewakuować schronisko w Everett
Ponad 100 ewakuowanych zwierząt. Powódź blisko schroniska
METEO
Wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował tłuczkiem do mięsa. Zabił jedną osobę, dwie ranił. Przed sądem nie stanie
Szczecin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica