Szef BBN rozmawiał z Jake'm Sullivanem na temat działań NATO i negocjacji z Rosją

Soloch: dopóki nie nastąpi deeskalacja, trudno mówić o negocjacjach

- To co Rosjanie położyli na stole, z perspektywy amerykańskiej trudno jest nazwać propozycją. To raczej lista żalów i zastrzeżeń Rosjan do obecnej sytuacji. Amerykanie podkreślili, że w sytuacji, kiedy Rosja traktuje Ukrainę jako zakładnika swoich roszczeń, przykłada do głowy pistolet w postaci groźby ataku militarnego, nie możemy mówić o żadnych negocjacjach - powiedział Soloch.

- Rozmowy są oczywiście możliwe, po to by zapobiec konfliktowi i wojnie. Ale dopóki nie nastąpi ze strony Rosji deeskalacja napięcia, zwłaszcza w stosunku do Ukrainy, trudno mówić o negocjacjach. Nie ma też mowy, żeby NATO zrezygnowało z kontynuacji budowania strategicznych zdolności do odstraszania na flance wschodniej. To jest proces niezależny i szantaż Ukrainy nie może go pohamować - dodał.