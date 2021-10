Dyskusja o praworządności w czasie szczytu w Brukseli

- Musimy być twardzi. (...) Niezależność polskiego sądownictwa to kluczowa kwestia, którą musimy omówić. Bardzo trudno wyobrazić sobie, jak można by udostępnić Polsce nowy duży fundusz pieniężny, gdy nie zostanie to rozstrzygnięte - powiedział przed rozpoczęciem szczytu premier Holandii.

Polska oczekuje od KE zbadania działań Gazpromu

Źródła unijne podają również, że premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Polska oczekuje od Komisji Europejskiej wykorzystania wszelkich dostępnych instrumentów, by zbadać działania Gazpromu pod kątem zasad antymonopolowych. Mateusz Morawiecki miał poinformować, że za wzrost cen energii odpowiadają manipulacje rynkowe rosyjskiego koncernu. Polska wyszła z postulatem obowiązkowego posiadania magazynów gazu przez każde państwo członkowskie, by zwiększyć odporność na takie manipulacje.

Mateusz Morawiecki miał też wskazywać, że potrzebny jest raport dotyczący działań na rzecz obniżenia cen za energię w kontekście unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Zwrócił też uwagę na potrzebę wsparcia gospodarstw domowych o niskich dochodach. Dyskusja na temat cen energii nie zakończyła się porozumieniem, co do konkluzji przywódcy unijni powrócą do tego tematu.