Migracja, praworządność, energia wśród tematów szczytu V4 z udziałem prezydenta Francji 

W Budapeszcie odbył się w poniedziałek szczyt szefów rządów państw Grupy Wyszehradzkiej z udziałem prezydenta Francji Emmanuela Macrona. - Bardzo rzadko zdarza się, że jesteśmy w stanie przeprowadzić tak szczerą i otwartą dyskusję – powiedział na konferencji prasowej szef węgierskiego rządu Viktor Orban. Tematami rozmów były między innymi migracja, praworządność, energia oraz kwestia Bałkanów Zachodnich.

Orban poinformował na wspólnej konferencji prasowej, że podczas szczytu poruszono tematy migracji, praworządności, a także europejskich aspiracji Bałkanów Zachodnich. Ponadto - jak mówił - omówiono temat energii, w szczególności energii atomowej, a także Europejski System Handlu Emisjami (ETS).

- Bardzo rzadko zdarza się, że jesteśmy w stanie przeprowadzić tak szczerą i otwartą dyskusję odnośnie tak ważnych zagadnień. Dlatego też w imieniu krajów Grupy Wyszehradzkiej chciałbym podziękować prezydentowi Macronowi za jego otwartość, szczerość i za to, że już teraz mogliśmy porozmawiać o najważniejszych tematach francuskiej prezydencji (w Radzie UE) - oświadczył Orban.

Stwierdził także, że zdaniem węgierskiego rządu "Unia Europejska nie wypłaca Węgrom pieniędzy ze względów politycznych". Szef rządu w ten sposób odniósł się prawdopodobnie do środków na pobudzenie gospodarki po kryzysie związanym z pandemią.

Macron: kwestia praworządności jest egzystencjalna

Emmanuel Macron na początku swego wystąpienia zwrócił uwagę, że w poniedziałek przypada 40. rocznica wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. 30-lecie swego istnienia - jak mówił - obchodzi z kolei Grupa Wyszehradzka. Wyraził zadowolenie z możliwości spotkania z premierami V4 i podziękował Orbanowi za zaproszenie do Budapesztu.

- Odbyliśmy dzisiaj szereg naprawdę bardzo ciekawych rozmów, także na temat sytuacji kryzysowych. Rozmawialiśmy przede wszystkim o sytuacji na Białorusi - powiedział Macron i ocenił, że głębokiej reformy wymaga strefa Schengen.

- Ochrona granic zewnętrznych musi zostać wzmocniona, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli chodzi o napływ migrantów, to powinien on zostać zharmonizowany - mówił prezydent Francji.

Według relacji Macrona tematem dyskusji z premierami V4 była także kwestia praworządności, którą określił jako "egzystencjalną". - Kwestia praworządności jest bardzo ważna, podobnie jak przeciwdziałanie sytuacji, w których dochodzi do dyskryminacji mniejszości - zaznaczył francuski prezydent.

Zapewnił zarazem o woli wypracowania kompromisowych rozwiązań w różnych sprawach. - Uważam, że są takie tematy, gdzie powinniśmy znaleźć wspólne rozwiązania i powinniśmy współpracować, aby kryzysy rozwiązać - dodał prezydent.

Kolejnym z poruszanych tematów była energetyka, w tym zastępowanie węgla odnawialnymi źródłami energii i energią jądrową. Przypomniał, że w kolejnych miesiącach planowany jest m.in. szczyt na temat Bałkanów Zachodnich i obrony UE.

Morawiecki: posunęliśmy dziś do przodu kilka bardzo ważnych tematów

Morawiecki podczas swojego wystąpienia mówił między innymi o kwestiach finansowych. Przypomniał kryzys finansowy 2008 roku i podkreślił potrzebę "uczenia się na tamtych błędach". "Starajmy się zaproponować system, który uniemożliwi spekulantom granie na zmienności cen, bo to jest jedna z podstawowych cech sytemu bankowości inwestycyjnej" - powiedział.

Innym ważnym, według niego, problemem poruszonym w Budapeszcie, był problem migracji. - Polska broni wschodniej granicy UE i NATO - podkreślił. Podziękował za słowa uznania usłyszane od innych przywódców. - Musimy potrafić chronić swoje zewnętrzne granice. (...) Musimy zapobiegać przemytowi ludzi, (wykorzystywaniu ich) jako żywych tarcz, tak jak teraz robi to Łukaszenka i jego mocodawcy przeciwko krajom Unii Europejskiej. To jest naczelna zasada w obronie granic UE i jednocześnie w polityce migracyjnej - powiedział.

Poinformował też, że na prośbę Polski rozmowa pomiędzy przywódcami dotyczyła kwestii praworządności. - To, co jest dozwolone w jednym kraju Unii Europejskiej, na przykład we Francji, w Niemczech, musi być dozwolone we wszystkich państwach UE. Inaczej mamy do czynienia z dyskryminacją - ocenił. Mówił, że Polska nie zgodzi się na dyskryminację. - Unia Europejska jest grupą 27 suwerennych państw, o równych prawach - dodał. Powiedział, że równość ta musi dotyczyć różnych dziedzin życia, w tym wymiaru sprawiedliwości.

Poinformował też, że rozmowa dotyczyła Bałkanów Zachodnich, jako "strategicznym, geopolitycznym dopełnieniu projektu Unii Europejskiej". - Polska wspiera Węgry całym sercem, aby rozwiązać problem bałkański, który narasta - są tam Chiny, czy Rosja coraz bardziej aktywne, a my chcemy rozwiązać ten problem w ramach naszej rodziny - powiedział.

Ocenił, że dziś UE konfrontuje się z kilkoma kryzysami jednocześnie. Wymienił: kryzys postpandemiczny, związany z wychodzeniem z pandemii, kryzys energetyczny, kryzys migracyjny, kryzys bezpieczeństwa wokół Ukrainy, związany z agresywna polityka Rosji oraz kryzys inflacyjny.

- Tym kryzysom możemy zaradzić tylko razem. Pracując ku wspólnym rozwiązaniom w ramach Unii Europejskiej - powiedział. Podkreślił potrzebę współpracy w ramach UE opartej na szacunku. Podziękował prezydentowi Francji za taki szacunek. - Czuję, że posunęliśmy dziś do przodu kilka bardzo ważnych tematów - ocenił.

Morawiecki: jesteśmy zaniepokojeni kształtem systemu handlu emisjami

Morawiecki powiedział, że podczas spotkania prezydent Macron zaprezentował program prezydencji francuskiej na kolejne pół roku i główne priorytety z nią związane. - Na pewno wśród nich jednym z naczelnych są kwestie energetyczne - podkreślił.

Polski premier zaznaczył, że w odniesieniu do tych kwestii "mamy do czynienia z tak zwanym problemem taksonomii, gdzie tutaj ręka w rękę razem z krajami wyszehradzkimi, ale także z Emmanuelem działaliśmy, aby wprowadzić do taksonomii i możliwości inwestycji gazowych, i inwestycji nuklearnych". - Zresztą Polska chce bardzo blisko współpracować z Francją, która ma na tym polu bardzo szerokie doświadczenie - zaznaczył Morawiecki.

- Mówiąc o energii, konfrontujemy się dzisiaj z dwoma podstawowymi problemami. Pierwszy, to bardzo wysokie ceny gazu i manipulacje, które mają niestety duży wpływ na ceny energii w ogóle. To są manipulacje po stronie Gazpromu przede wszystkim i tu oczekujemy od Komisji Europejskiej jednoznacznego raportu w tej sprawie - powiedział szef polskiego rządu.

Jak kontynuował, druga kwestia, to Europejski System Handlu Emisjami. - Myślę, że tutaj nie będzie tajemnicą, jak powiem, że jesteśmy bardzo zaniepokojeni kształtem tego systemu, przede wszystkim faktem, że różne podmioty inwestycyjne i spekulacyjne, banki, fundusze inwestycyjne mogą nabywać uprawnienia do emisji CO2 - wskazał. - To powoduje, że w sztuczny sposób cena rośnie i ta cena dziś przekłada się na wzrost cen energii w ogóle, już powyżej jednej czwartej całego wzrostu wiąże się z tym systemem, ale również na wzrost inflacji w Europie - mówił Morawiecki.

Jak poinformował, "Polska na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej, oprócz tematów związanych z Partnerstwem Wschodnim i innych, poruszy właśnie konieczność przebudowy całego tego systemu i mamy nadzieję, że będzie zrozumienie po stronie wielu krajów, które są zależne od systemu ETS, a jednocześnie nie chcą, żeby system był podatny na ataki spekulacyjne".

Morawiecki: poprzez akcję dyplomatyczną powstrzymaliśmy dopływ nowych migrantów

Polski premier został zapytany o to, co można zrobić, żeby zwiększyć solidarność europejską wobec wyzwań związanych z bezpieczeństwem, między innymi ryzykiem wojny na Wschodzie, czy kwestią migracji i używaniem energii jako szantażu.

Morawiecki podkreślił, że "poprzez akcję dyplomatyczną powstrzymaliśmy dopływ nowych migrantów, teraz ci migranci wracają". - Tutaj nasza zdecydowana riposta zadecydowała o tym, że na ten moment Łukaszenka nie wygrał tego sporu, tej presji, tego szantażu. Jednak na Kremlu na pewno pisane są różne scenariusze i dziś widzimy zaciskającą się pętlę wokół Ukrainy - mówił premier.

Dodał, że Ukraina to "duży, bardzo ważny kraj, od którego losów zależy też spokój i bezpieczeństwo tej części Europy, a może całej Europy". Podkreślił również, że w dyskusji o sytuacji na wschodniej flance NATO nie sposób pominąć elementu szantażu energetycznego, czy presji wojskowej. - W ramach państw, które nalezą do NATO, dbamy o te elementy bezpieczeństwa i rozmawiamy o nich coraz częściej - zauważył premier.

Szef rządu zaznaczył, że granica polsko-białoruska staje się coraz szczelniejsza, a wraz z "planem budowy zapory na granicy wschodniej (...) będzie jeszcze szczelniejsza". - Tutaj Komisja Europejska mogłaby nie przeszkadzać, tylko pomagać - ocenił.

Podkreślił, że Białoruś obawia się sankcji gospodarczych i blokady handlowej. - I te narzędzia mamy również w zanadrzu. Tak długo, jak ta eskalacja dzisiaj nie następuje, widzimy jakieś światełko w tunelu, ale jeżeli ona będzie postępować lub jeżeli będą poszukiwane nowe mechanizmy - przez Mińsk, czy Mińsk i Moskwę, aby zdestabilizować tę część Europy, to nie zawahamy się zaprezentować Komisji Europejskiej i naszym partnerom nowych rozwiązań, które będą miały na celu bardziej zdecydowaną odpowiedź przeciwko takim praktykom - zaznaczył premier.

Premier Morawiecki złożył wizytę w Domu Terroru w Budapeszcie

Premier Morawiecki podczas wizyty w Budapeszcie odwiedził Dom Terroru, placówkę muzealną upamiętniającą ofiary totalitaryzmu na Węgrzech i bohaterów powstania węgierskiego 1956 roku.

Rewolucja węgierska wybuchła 23 października 1956 roku. Jej uczestnicy domagali się przywrócenia wolności słowa i innych swobód obywatelskich, a także pełnej niezależności od ZSRR. Rozpoczęta 4 listopada interwencja wojsk sowieckich w ciągu kilku tygodni krwawo stłumiła powstanie. Władzę na Węgrzech przejął wówczas marionetkowy rząd Janosa Kadara. Represje wobec uczestników węgierskiego powstania trwały jeszcze długo po ostatecznym zdławieniu wolnościowego zrywu. W czasie walk zginęło ponad 2,5 tys. osób. Po upadku powstania kilkaset osób stracono, a tysiące uwięziono. Ok. 200 tys. Węgrów opuściło kraj.

Grupa Wyszehradzka

Grupa Wyszehradzka to zrzeszenie czterech państw: Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które funkcjonuje od 1991 roku. Spotkanie 13 grudnia organizowane jest w ramach węgierskiej prezydencji w V4, która rozpoczęła się 1 lipca i potrwa do 30 czerwca 2022 roku.

Francja od 1 stycznia 2022 roku przejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

Ostatnie spotkanie w formacie V4+Francja odbyło się 28 maja 2019 roku w Brukseli przy okazji szczytu Rady Europejskiej.

Z kolei pod koniec listopada szef polskiego rządu odbył serię spotkań z europejskimi liderami, z którymi rozmawiał o aktualnych zagrożeniach geopolitycznych, w tym sytuacji na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej. W ramach objazdu spotkał się między innymi z premierami państw V4, a także z prezydentem Francji.

