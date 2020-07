"Wewnętrzne gry w PiS-ie". Morawiecki zadowolony, a Ziobro po szczycie o "niepokojącym" zapisie

- Jednak z dobrą wiarą podchodzimy do kategorycznych, twardych zapowiedzi pana premiera, który gwarantuje nam, jako Solidarnej Polsce, koalicyjnemu członkowi rządu, ale też i Prawu i Sprawiedliwości i wszystkim Polakom, że on wynegocjował takie rozwiązanie, które gwarantuje, że ostatecznie do takiego powiązania nie dojdzie i że jest mechanizm tak zwanej jednomyślności w finale tych ewentualnych kroków - powiedział.

- Wiemy doskonale, co robi Zbigniew Ziobro. To wewnętrzne gry w PiS-ie między Morawieckim, Ziobrą, Kaczyńskim, Gowinem. Trochę o przyszłość, trochę o pozycję, trochę o to, który będzie pierwszy przy Jarosławie - mówiła.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka podczas dyskusji w Sejmie podziękował premierowi "za to, że jest mechanizm powiązania z praworządnością". - Dlaczego? Dlatego, że nasi partnerzy w Unii Europejskiej wiedzą, co jesteście w stanie zrobić tylko po to, by być poza wszelką kontrolą. Jeżeli polski minister sprawiedliwości szantażuje pana, że pan ma zawetować ustalenia szczytu, dlatego że tam jest zasada praworządności, to pokazuje stan umysłu części waszego obozu władzy. Nauczcie się przestrzegać prawa, nauczcie się, że mechanizm praworządności jest po to, żebyście nie byli bezkarni - mówił lider PO, zwracając się do rządzących.