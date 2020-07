Wiceszef MSZ: jestem absolutnie przekonany, że w ciągu siedmiu lat Polska nie straci ani jednego eurocenta

"Polska i Węgry wprowadziły do konkluzji bardzo istotny element"

- Każdy mówi prawdę, tylko niestety przewodniczący Charles Michel, mówiąc ogólnie o mechanizmie, o którym się mówiło, który istnieje w zasadzie od początku Unii Europejskiej, bo przecież to jest wpisane do traktatów, nie wspomina o tym, że dla Rady Europejskiej zostało dodane jedno bardzo istotne zobowiązanie instytucjonalne - mówił.

- Polska i Węgry wprowadziły do konkluzji bardzo istotny element - nie ma w tym momencie żadnego niebezpieczeństwa, żeby orzec większością kwalifikowaną o mechanizmie sankcji budżetowych - wskazywał wiceszef MSZ. - Charles Michel mówi: 'mamy mechanizm powiązania z praworządnością'. Mowa o praworządności jest w traktach unijnych. Ten mechanizm cały czas tam jest. Natomiast to, co tam dodaliśmy, to zobowiązanie do tego, że jakakolwiek decyzja podjęta większością kwalifikowaną musi zostać zaakceptowana przez Radę Europejską, jednogłośnie - tłumaczył dalej Paweł Jabłoński.