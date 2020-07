Morawiecki: możliwe, że negocjacje potrwają jeszcze długie miesiące

Premier Morawiecki wskazał między innymi, że z perspektywy Polski zarysował się spór dotyczący polityki w obszarze transformacji energetycznej. - My stoimy na stanowisku takim jak zakończyły się uzgodnienia na Radzie Europejskiej w grudniu. Tam konkluzje wyraźnie mówiły o tym, że neutralność klimatyczna może być dla całej Unii Europejskiej, ale Polska akurat potrzebuje swojej własnej ścieżki dojścia do neutralności klimatycznej - stwierdził. - W szczególności od tego nie można uzależniać całości dostępnych środków na projekty transformacji energetycznej - zaznaczył.

Mateusz Morawiecki mówił też o kwestii powiązania dostępu do unijnych funduszy z praworządnością. Powtórzył, że Polska nie chce żadnych arbitralnych mechanizmów, które mogą prowadzić do tego, że później "politycznie motywowane państwa będą podejmowały za nas decyzje w sprawach, co do których nie będziemy czuli żadnych zobowiązań".