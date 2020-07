Kaleta: Uważaliśmy, że jedynym skutecznym narzędziem jest zawetowanie. Ale ufamy premierowi

"Szkodliwy pomysł wiązania budżetu z praworządnością"

"Uważaliśmy, że jedynym skutecznym narzędziem jest zawetowanie"

- My ufamy panu premierowi Morawieckiemu, ufamy, że ta deklaracja, którą wynegocjował, będzie tak funkcjonowała, jak mówił. Niemniej jednak niepokojące są te sygnały wskazujące na to, że nie wszyscy to tak interpretują - powiedział.

Szłapka: kompletnie nie rozumiem, czemu tak zwany premier Morawiecki tak bardzo w tej sprawie kłamie

Wskazał na to, że "w dokumencie w punkcie 23 czarno na białym wyraźnie zapisana jest warunkowość". - Uważam, że wpisanie tej warunkowości, jeśli chodzi o praworządność, to w zasadzie też można powiedzieć, że to jest sukces Polski, bo to jest sukces całej Unii Europejskiej - ocenił.

- W tej sprawie, jeśli chodzi o praworządność, to naprawdę warto wrócić do tego, co leżało u źródła powstania tego projektu politycznego, jakim jest Unia Europejska. To była przede wszystkim trauma totalitaryzmów i kataklizm drugiej wojny światowej, kiedy wygrywały interesy partykularne poszczególnych państw zamiast solidaryzmu. Kiedy w warunkach najczęściej demokratycznych w różnych państwach doszły do władzy rządy, które wykluczały poszczególne grupy społeczne, na przykład homoseksualistów, na przykład Żydów i kompletnie deptały wszystkie zasady państwa prawa (...). To w interesie Polski jest to, żeby ta praworządność była bardzo silnie podkreślana. Tak zwany pan minister Kaleta powinien to bardzo mocno podkreślać - mówił.