Nie ma porozumienia w sprawie konkluzji migracyjnych na szczycie Unii Europejskiej

30. Rada Europejska wyraża głęboki smutek z powodu straszliwych ofiar śmiertelnych w wyniku niedawnej tragedii na Morzu Śródziemnym. Unia Europejska pozostaje zaangażowana w przełamywanie modelu biznesowego handlarzy ludźmi i siatek przemytniczych, w tym instrumentalizacji, oraz w zwalczanie pierwotnych przyczyn nielegalnej migracji, aby lepiej reagować na przepływy migrantów i unikać podejmowania przez ludzi takich niebezpiecznych podróży. 31. Migracja to europejskie wyzwanie, które wymaga europejskiej reakcji. Rada Europejska dokonała kompleksowego przeglądu sytuacji migracyjnej na zewnętrznych granicach UE i w UE oraz odnotowała prace podjęte dotychczas w ramach europejskiej reakcji. Prezydencja Rady i Komisja poinformowały Radę Europejską o stałych postępach we wdrażaniu jej konkluzji z 9 lutego 2023 r., ze szczególnym uwzględnieniem zewnętrznych aspektów migracji i mechanizmów ich finansowania. W następstwie niedawnego pisma Komisji i opierając się na dotychczasowych postępach, Rada Europejska wzywa do zintensyfikowania prac we wszystkich aspektach działań, wzdłuż wszystkich szlaków migracyjnych, zgodnie z prawem międzynarodowym. Wzywa Radę i Komisję do dalszego ścisłego monitorowania i zapewniania wdrażania jej konkluzji oraz do składania odpowiednich sprawozdań. Wzywa Komisję do kontynuowania prac nad elementami zawartymi w jej piśmie. Rada Europejska będzie dokonywać przeglądu tych prac.