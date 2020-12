W czwartek rozpoczął się szczyt Rady Europejskiej w Brukseli , na którym najważniejszymi tematami rozmów będą unijny budżet i fundusz odbudowy oraz negocjacje z Wielką Brytanią w sprawie umowy po brexicie. Według planów ma on potrwać do piątku. Polska i Węgry nie zgadzają się na popierane przez pozostałe 25 państw UE rozporządzenie dotyczące mechanizmu powiązania dostępu do środków unijnych z kwestią praworządności.

W środę podczas spotkania ambasadorów państw Unii Europejskiej została przedstawiona propozycja kompromisu. W jednym z punktów tej propozycji zawarto stwierdzenie, że "samo ustalenie, że doszło do naruszenia zasady państwa prawnego nie wystarczy do uruchomienia mechanizmu". Decyzje w jej sprawie podjąć mają podczas szczytu unijni liderzy.

"To jest wielka kapitulacja Jarosława Kaczyńskiego"

Odnosząc się do wtorkowej wizyty Viktora Orbana w Warszawie, a także do informacji, że polski rząd skłonny jest wycofać się z groźby weta, stwierdził, że "to co się stało przez ostatnie 48 godzin pokazuje jak w pigułce, jak skarlała polska dyplomacja przez ostanie pięć lat".