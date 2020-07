Dwie "dobre wiadomości", ale też "zła wróżba na przyszłość". Politycy o unijnym porozumieniu

Słowa Mateusza Morawieckiego i Viktora Orbana dotyczące porozumienia unijnych przywódców to zła wróżba na przyszłość - powiedział poseł Lewicy Andrzej Szejna. Wicemarszałek Sejmu z Koalicji Polskiej Piotr Zgorzelski stwierdził, że z unijnego szczytu płyną "dwie dobre wiadomości". Europoseł PiS Karol Karski tłumaczył "złożoną procedurę", w ramach której - jego zdaniem - o tym, czy w kraju członkowskim jest praworządność, zdecyduje jego przywódca. Do tego stanowiska odniósł się w mediach społecznościowych były premier Leszek Miller.

Po kilku dniach dyskusji przywódcy państw Unii Europejskiej osiągnęli we wtorek rano porozumienie dotyczące wieloletniego budżetu UE oraz pakietu dla gospodarki oferującego dotacje i pożyczki, aby przeciwdziałać skutkom pandemii COVID-19. W porozumieniu znalazły się zapisy dotyczące uzależnienia wypłaty środków unijnych od przestrzegania praworządności.

Słowa Morawieckiego i Orbana to "zła wróżba na przyszłość"

- Wszyscy liderzy Unii Europejskiej, a szczególnie ustami przewodniczącego Rady Europejskiej i przewodniczącej Komisji Europejskiej ucieszyli się, że wypłaty funduszów europejskich będą w jakiś sposób warunkowane przestrzeganiem praworządności w każdym kraju Unii Europejskiej. Natomiast ze strony pana premiera Morawieckiego i premiera Orbana słyszymy, że nie będą one warunkowane przestrzeganiem praworządności. To, niestety, jest zła wróżba na przyszłość - powiedział Szejna.

Zgorzelski o dwóch "dobrych wiadomościach"

Wicemarszałek Sejmu z Koalicji Polskiej PSL-Kukiz'15 Piotr Zgorzelski powiedział, że "cieszy się, że ponad 125 miliardów wpłynie do Polski, do polskich przedsiębiorców, rolników".

- To dobra wiadomość. Ale także dobrą wiadomością jest to, że wydatkowanie tych środków będzie uzależnione od przestrzegania praworządności - dodał.

Arłukowicz: te dni pokazały też wielką samotność Polski w Unii Europejskiej

Bartosz Arłukowicz, europoseł Platformy Obywatelskiej, stwierdził, że unijny szczyt to był "pokaz premiera Morawieckiego, który walczył o to, żeby praworządność nie była czymś ważnym w Europie".

Terlecki: mechanizm dotyczący praworządności jest nie do uruchomienia

Wicemarszałek Sejmu z PiS Ryszard Terlecki powiedział dziennikarzom w Sejmie, że więcej szczegółów na temat porozumienia "poznamy, jak wróci premier". - Myślę, że pożyteczna by była informacja w Sejmie pana premiera o tym, co się wydarzyło - dodał.

Dopytywany o powiązanie wypłat środków unijnych z przestrzeganiem praworządności stwierdził, że "mechanizm jest bezpieczny, nie do uruchomienia".

Karski: o tym czy w krajach członkowskich jest praworządność, zdecydują rządzące tam osoby

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski stwierdził, że "procedura dojścia do finalnych decyzji jest tak złożona, że o tym czy praworządność jest w Niemczech, zadecyduje kanclerz [Angela - przyp. red.] Merkel, o tym, czy jest praworządność we Francji, prezydent [Emmanuel - przyp. red.] Macron, czy jest praworządność na Węgrzech zdecyduje premier [Viktor - przyp. red.] Orban, a o tym, czy jest praworządność w Polsce zdecyduje premier [Mateusz - przyp. red.] Morawiecki".

"Rada Europejska - jest to tam wyraźnie napisane - to jednomyślność"

- Jak uzgodniliśmy to ze służbami prawnymi, ten mechanizm, który ma być wypracowany, będzie jednocześnie podlegał walidacji Rady Europejskiej. Rada Europejska - jest to tam wyraźnie napisane - to jednomyślność. Bez zgody Węgier, bez zgody Polski, bez zgody Grupy Wyszehradzkiej nic się tutaj nie zadzieje - mówił.