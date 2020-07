"Żyjemy w dwóch równoległych światach: tekstu prawnego i wypowiedzi najwyższych urzędników"

Polski rząd mówi de facto: nie będziemy praworządni, ale zrobimy tak, że nie poniesiemy za to konsekwencji - powiedział dr Robert Grzeszczak z Katedry Prawa Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, odnosząc się do porozumienia na szczycie w Brukseli. Podkreślał, że punkty dotyczące uzależnienia wypłaty środków unijnych od przestrzegania praworządności są "wyraźnie zapisane w dokumencie". - Ukłon w stronę Polski i Węgier jest taki, że rozmyto, rozmiękczono to sformułowanie - dodał dr Kamil Zajączkowski z Centrum Europejskiego UW.