Pierwszy unijny szczyt od wybuchu pandemii. Problematyczne tematy dla polskich władz

"Jedno z kluczowych spotkań dla przyszłości Europy"

Z nieoficjalnych informacji dyplomatycznych wynika, że Holandia chciałaby, dalszego cięcia budżetu do poziomu 1,050 biliona euro. Kraj ten, będący przedstawicielem tak zwanej grupy oszczędnych państw chciałby także, by mniejsze środki były skierowane na ważne dla Polski Wspólną Politykę Rolną i politykę spójności. Zamiast na te cele Haga wolałaby więcej środków na bezpieczeństwo i obronę, migracje, czy inwestycje w przyszłościowe przemysły.

W czasie pierwszej sesji w gronie wszystkich przywódców liderzy mają skupić się na tych kwestiach, które są wciąż otwarte i zgodzić się co do globalnej architektury wieloletnich ram finansowych i funduszu odbudowy. Później - jeśli będzie taka potrzeba - mają się rozpocząć dwustronne spotkania Michela z liderami. Następnie, niewykluczone, że będzie to już w sobotę rano, przewodniczący Rady Europejskiej może przedstawić zrewidowaną propozycję, która będzie brała pod uwagę stanowiska wyrażone przez państwa członkowskie.

Spór o sposób zarządzania środkami na odbudowę

Głównymi blokami, którymi będą się zajmować szefowie państw i rządów są: rozmiar budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027, fundusz odbudowy i jego wielkość, to na ile ma się on składać z pożyczek a na ile z grantów, a także jaki ma być sposób rozdziału pieniędzy. Trzecim blokiem jest finansowanie, czyli nowe zasoby własne Unii Europejskiej oraz rabaty dla największych płatników.

Pytania o dostęp do mechanizmu sprawiedliwej transformacji

Dla Polski z kolei problematyczna jest warunkowość dotycząca zgody na osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku. Warszawa jest jedyną stolicą, która do tej pory nie przyłączyła się do unijnej deklaracji w tej sprawie. "27" miała do tego wrócić w czerwcu, ale nie stało się tak przez pandemię. - Jeśli ktoś nie chce zobowiązać się do celu neutralności na 2050 rok, nie może mieć dostępu do mechanizmu sprawiedliwej transformacji. To chyba jasne - mówił zastrzegając anonimowość dyplomata jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej.