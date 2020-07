Został zrobiony taki zgniły kompromis - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty, komentując porozumienie zawarte na szczycie unijnym w Brukseli. Jak dodał, "prawda jest taka, że Unia woli nie mieć problemów". - Czasami woli nie zobaczyć, że jest gdzieś prawo łamane. Byle pieniądze podzielić i przez sześć lat mieć spokój - stwierdził. Polityk SLD skomentował także zatrzymanie byłego ministra transportu Sławomira Nowaka.

- Polska otrzyma około 125 miliardów euro w bezpośrednich dotacjach. To jest kwota, której nigdy nie było - mówił we wtorek na porannej konferencji prasowej po unijnym szczycie w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

Do słów premiera w "Jeden na jeden" w TVN24 odniósł się przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty. Stwierdził, że szef polskiego rządu "ma rację, bo to jest bardzo dużo pieniędzy".

- Bez względu na to, czy to się komuś podoba, czy nie, te pieniądze zostały wynegocjowane - stwierdził Czarzasty, dodając, że "jeżeli ktoś myślał, że Unia Europejska pójdzie w kierunku bardzo twardych zasad, to się mylił". - Unia Europejska szuka kompromisu, bo te pieniądze zostały przyznane nie tylko Polsce, tylko wszystkim krajom unijnym - mówił przewodniczący SLD.

- Został zrobiony taki zgniły kompromis polegający na tym, że nie patrzymy tylko na Węgry i Polskę, tylko w sprawie łamania potencjalnie zasad i praworządności wprowadzamy taką ogólną zasadę, że w żadnym kraju praworządność nie powinna być łamana, a jeżeli zostanie złamana, to większość kwalifikowana, czyli 55 procent państw i 65 procent ludności, musi zagłosować - mówił gość "Jeden na jeden".

"Prawda jest taka, że Unia woli nie mieć problemów"

Zdaniem Czarzastego "prawda jest taka, że Unia woli nie mieć problemów". - Unia czasem woli nie widzieć tego, że Rosjanie są na Ukrainie i trwa wojna, bo już przestaliśmy się tym zajmować. Unia czasami woli nie zobaczyć, że jest gdzieś prawo łamane. Byle pieniądze podzielić i przez sześć lat mieć spokój - stwierdził.

- Nie zawodzi mnie Unia Europejska, dlatego że nigdy nie miałem zbyt wyśrubowanych złudzeń w tej sprawie - dodał przewodniczący SLD we wtorkowej porannej rozmowie w TVN24.

"Taki pragmatyzm polityczny, który jest brzydki i śmierdzący, zafunkcjonował"

Czarzasty mówiąc o wiązaniu praworządności z wypłatami środków unijnych, stwierdził, że "rolnik w sprawie dopłat, obywatel czy obywatelka w sprawie pomocy nie może być uzależniona od tego, że rząd danego kraju jest głupi albo źle postępuje".

- Prawo łamane w Polsce i na Węgrzech jest, natomiast pieniądze są dzielone, każdy na nie liczy i taki pragmatyzm polityczny, który jest brzydki i śmierdzący, zafunkcjonował. Teraz można płakać, mówić, że to jest tragedia, ale takie są fakty - mówił Czarzasty.

- Jeżeli chodzi o Lewicę [stanowisko Lewicy - przyp. red.], to uważam, że te pieniądze powinny być oczywiście uzależnione od łamania bądź niełamania praworządności, ale co z tego, że mam takie marzenia, jeżeli moje marzenia właśnie państwa Unii Europejskiej pogrzebały - dodał przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Czarzasty o zatrzymaniu Nowaka: myślę, że czas pomoże w rozwikłaniu tej sprawy

- Pierwsza rada, niech się politycy nie zamieniają w prokuratorów i sędziów, a sędziowie i prokuratorzy w polityków - skomentował sprawę Czarzasty.

Polityk SLD powiedział, że za pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości (lata 2005-2007) do jego mieszkania o godzinie szóstej rano weszło CBA. - Położono moją żonę, położono moją córkę na podłodze, przystawiono lufy pistoletów maszynowych i powiedziano: "jak podniesiecie te głowy to wam je ku... odstrzelimy". Ja to przeżyłem, nikt mnie do tej pory nie przeprosił, nikt nie wytłumaczył, co się stało. Oficerowie zostali potem zwolnieni, ci którzy do mnie weszli. Temat się zakończył - opowiadał Czarzasty.

- Niestety, nie wierzę ziobrowskiemu wymiarowi sprawiedliwości i to jest pierwsza teza. Po drugie, jeżeli chodzi o pana Sławomira Nowaka, to wydaje mi się, że to była wspólna akcja dwóch służb - mówił. Czarzasty zauważył, że "ta ukraińska, która została powołana do kontroli pieniędzy przychodzących na Ukrainę z zewnątrz, ma opinie bardzo niezależnej".

- Myślę, że czas tu pomoże w rozwikłaniu tej sprawy. Nie znam jej i nie będę sędzią ani prokuratorem - dodał przewodniczący SLD.

