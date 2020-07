Kaczyński: sukces negocjacji pokazał, że bajką jest nasza izolacja w Unii Europejskiej

"Zdarzają się krytycy przyjętych rozwiązań - nawet w naszym obozie"

- To wszystko wskazuje, że uzyskaliśmy najwięcej jak było można. Nawet komentarze światowej prasy, która przecież nas nie lubi, też na to wskazują. Nasi przeciwnicy próbują zabrać nam ten sukces. Jestem bardzo rad z rezultatów negocjacji. Uważam, że premier Mateusz Morawiecki odniósł kolejny, po zwycięstwie wyborczym Andrzeja Dudy, wielki sukces dla Polski - mówił Kaczyński.

Kaczynski: generalny zarys programów inwestycyjnych został przedstawiony w kampanii prezydenta Dudy

Pytany o plany na wykorzystanie unijnych środków, zaznaczył, że konkretne decyzje przed nami. - Generalny zarys wielkich programów inwestycyjnych został przedstawiony w kampanii prezydenta Dudy, robił to też pan premier. To jest ten kierunek. On będzie mocno wzmocniony inwestycjami lokalnymi, bliskimi ludziom. Jest możliwość, żeby doprowadzić do tego, by w ciągu kilku najbliższych lat Polska bardzo wyraźnie zmieniła się na korzyść. Razem z krajowymi środkami na inwestycje trafi ponad bilion złotych - mówił Kaczyński.