Wybór, którego dokonały Prawo i Sprawiedliwość i Porozumienie, jest potwierdzeniem polskiej racji stanu - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, odnosząc się do ustaleń unijnego szczytu. Nawiązując do różnicy zdań w tej kwestii między Solidarną Polską a resztą rządu, powiedział, że "dziś nie chodzi o wotum zaufania czy wotum nieufności wobec premiera, chodzi o to, żeby jak najlepiej wykorzystać ogromne szanse, które otworzyły się po szczycie brukselskim".

"Dlaczego miałbym odmawiać prawa koalicjantowi do zajmowania innego stanowiska?"

- Nie widzę żadnego powodu dla takiego ultimatum, sam wiosną byłem przeciwny wyborom korespondencyjnym. (...) Dlaczego miałbym odmawiać któremukolwiek z koalicjantów prawa do zajmowania odmiennego stanowiska w innej, bardzo ważnej sprawie? - odparł. Jak przekonywał, "dziś nie chodzi o wotum zaufania czy wotum nieufności wobec premiera, chodzi o to, żeby jak najlepiej wykorzystać ogromne szanse, które otworzyły się po szczycie brukselskim". - Z drugiej strony to jest moim zdaniem w pewnym sensie wybór cywilizacyjny. My, jako państwo i obóz Zjednoczonej Prawicy, musieliśmy rozstrzygnąć, w którą stronę podążamy - czy to jest kierunek cywilizacji Zachodu, której jesteśmy od tysiąca lat częścią, czy to jest próba budowy jakiejś alternatywy, gdzieś między Zachodem a Wschodem - kontynuował gość "Rozmowy Piaseckiego".