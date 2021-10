Mateusz Morawiecki po szczycie w Brukseli: UE działa w granicach przyznanych kompetencji. Ostatnio trzeba o tym przypomnieć

Premier Mateusz Morawiecki po zakończeniu dwudniowego szczytu Rady Europejskiej powiedział, że "niektórzy zdają się zapomnieć, że wchodziliśmy do Unii Europejskiej w 2004 roku w oparciu o konstytucję, która umowom międzynarodowym daje pewne prerogatywy, nawet bardzo szerokie, istotnie wchodzące w nasze życie gospodarcze, ale nie jest jednocześnie pozbawiona granic". Nawiązał do sporu między Polska a instytucjami unijnymi.

Zaznaczył, że Polacy to jedno z najbardziej proeuropejskich społeczeństw, a nasz kraj nie tylko wierzy w Unię Europejską, ale także we wspólnotę transatlantycką. - Wierzę w to porozumienie krajów demokratycznych dla dobra stabilizacji sytuacji na świecie, zapewnienia pokoju i oczywiście najlepszych warunków gospodarczych do rozwoju naszych obywateli - powiedział premier.