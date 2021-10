Po szczycie w Brukseli unijni liderzy mówią o oczekiwaniach wobec Polski

Temat praworządności w Polsce był jednym z tematów dyskutowanych podczas szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Po zakończeniu spotkania unijnych liderów prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że Europa czeka na "konkretne gesty" ze strony Polski, aby rozwiązać spór z Unią Europejską. Ustępująca kanclerz Niemiec Angela Merkel uznała, że rozmowy na szczycie sprzyjają wzajemnemu zrozumieniu. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła zaś, że kwestia niezawisłości sądownictwa leżała "u sedna" dyskusji dotyczących Polski. - Mamy przed nami długą drogę. Ta droga to połączenie dialogu, odpowiedzi prawnych i konkretnych działań na rzecz przywrócenia niezawisłości sądownictwu - wyjaśniała.

W piątek po południu zakończył się dwudniowy szczyt Rady Europejskiej w Brukseli. Wśród tematów poruszanych podczas spotkania unijnych liderów była między innymi kwestia praworządności w kontekście wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niekonstytucyjne niektóre przepisy Traktatu o Unii Europejskiej. Orzeczenie to wywołało ostre reakcje ze strony m.in. polskiej opozycji, części środowisk prawniczych, ale także Unii Europejskiej.

Macron: Europa czeka na konkretne gesty ze strony Polski

Angela Merkel, dla której był to prawdopodobnie ostatni szczyt RE na stanowisku kanclerz Niemiec, uznała, że rozmowy w takiej formie pomagają się lepiej zrozumieć. Jej zdaniem kraje Unii muszą więcej rozmawiać, aby łagodzić, a w efekcie rozwiązać spory, takie jak ten - z Polską w sprawie praworządności.

Przewodnicząca KE: niezawisłość sądownictwa leżała u sedna dyskusji dotyczących Polski

Jak wskazywała, "fundamentalnym filarem tej praworządności jest niezawisłość sądownictwa". - To leżało u sedna dyskusji przewódców - przekazała. Jej zdaniem "mamy przed nami długą drogę". - Ta droga to połączenie dialogu, analiz prawnych i konkretnych działań ws. przywrócenia niezawisłości sądownictwa w Polsce - wyjaśniała.

Von der Leyen przypomniała także, że w lipcu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązał Polskę do tego, by system dyscyplinarny dla sędziów został zmieniony, a sędziowie odwołani niezgodnie z prawem przywróceni do pracy.