Tusk: Jestem po spotkaniach ze wszystkimi najważniejszymi graczami. Co chciałem, osiągnąłem

czytaj dalej

Od wielu miesięcy to Rosjanie mają inicjatywę na froncie i chociaż dzieje się to bardzo powoli i z ogromnymi stratami, to jednak posuwają się do przodu - ocenia redaktor naczelny "Nowej Techniki Wojskowej" Mariusz Cielma. Jego zdaniem jest "coraz więcej miejsc, gdzie potencjalnie mogą wyniknąć kryzysy i strona ukraińska będzie musiała oddawać pole".