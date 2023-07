Pułkownik Matysiak o "najistotniejszym osiągnięciu" szczytu NATO w Wilnie

W stolicy Litwy odbywa się w środę drugi i zarazem ostatni dzień szczytu NATO. Głównymi tematami szczytu są: agresja Rosji na Ukrainę, perspektywy przystąpienia Kijowa do Sojuszu oraz akcesja Szwecji do NATO. W środę odbędzie się m.in. posiedzenie nowo powołanej Rady NATO-Ukraina.

Pułkownik Matysiak o szczycie NATO w Wilnie

- Większość komentatorów koncentruje się na ewentualnym członkostwie Ukrainy (w NATO - red.) i właściwie już pewnym członkostwie w Sojuszu Szwecji. Natomiast mniej osób zwraca uwagę na to, co jest de facto osiągnięciem tego szczytu, czyli zmiana podejścia, filozofii do działań Sojuszu, szczególnie na flance wschodniej i tak zwanych regionalnych planów obrony. Z punktu widzenia flanki wschodniej, w tym szczególnie Polski, to jest najistotniejszym osiągnięciem tego szczytu NATO w Wilnie - ocenił w TVN24 pułkownik rezerwy Maciej Matysiak.