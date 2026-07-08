Karol Nawrocki: rozmawiałem krótko z Donaldem Trumpem
Prezydent przebywa z wizytą w Ankarze, gdzie odbywa się szczyt NATO. W środę rano powiedział na konferencji prasowej, że oficjalna kolacja wydana we wtorek wieczorem przez prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana była okazją do rozmowy "z wieloma liderami". - Rozmawiałem także dość krótko z prezydentem Donaldem Trumpem. Oczywiście zawsze nasze rozmowy odnoszą się do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce - przekazał.
Ocenił, że "ta sprawa wygląda bardzo dobrze", szczególnie po już oficjalnym liście sekretarza wojny Pete'a Hegsetha do ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.
- Ja o to zabiegam od trzeciego września, od pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Pan prezydent Trump wypełnia swoje deklaracje. Teraz już wszystko przed polskim Ministerstwem Obrony Narodowej - mówił. - Można powiedzieć, że ta autostrada do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce na poziomie prezydentów, na poziomie politycznym jest otwarta - dodał.
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