Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Karol Nawrocki: rozmawiałem krótko z Donaldem Trumpem

|
Karol Nawrocki
Nawrocki: rozmawiałem krótko z Trumpem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że w trakcie przyjęcia wydanego przez prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana rozmawiał "krótko" z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem. - Można powiedzieć, że ta autostrada do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce na poziomie prezydentów, na poziomie politycznym jest otwarta - mówił.

Prezydent przebywa z wizytą w Ankarze, gdzie odbywa się szczyt NATO. W środę rano powiedział na konferencji prasowej, że oficjalna kolacja wydana we wtorek wieczorem przez prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana była okazją do rozmowy "z wieloma liderami". - Rozmawiałem także dość krótko z prezydentem Donaldem Trumpem. Oczywiście zawsze nasze rozmowy odnoszą się do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce - przekazał.

Ocenił, że "ta sprawa wygląda bardzo dobrze", szczególnie po już oficjalnym liście sekretarza wojny Pete'a Hegsetha do ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

- Ja o to zabiegam od trzeciego września, od pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Pan prezydent Trump wypełnia swoje deklaracje. Teraz już wszystko przed polskim Ministerstwem Obrony Narodowej - mówił. - Można powiedzieć, że ta autostrada do stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce na poziomie prezydentów, na poziomie politycznym jest otwarta - dodał.

Wkrótce więcej informacji.

Źródło: TVN24, PAP
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 8 min
pc
Ikona polskiej reklamy o toksycznej rodzinie. "Nie wiem, jakim trzeba być potworem"
Piotr Jacoń
Kłodzko
Kłodzko. Kto wiedział?
Małgorzata Goślińska
18 min
Prof. Murawa
Prof. Murawa o ochronie zdrowia: kryzys, paradoks, mrzonki, patologia. Co można z tym zrobić?
Rozmowa Piaseckiego
Tagi:
Karol NawrockiDonald TrumpUSATurcjaNATO
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Wzruszenie w Argentynie, trenerowi aż odebrało mowę. "Nie mogę, przepraszam"
EUROSPORT
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Rewolucja na rynku pracy. Zmiany wchodzą w życie
BIZNES
Amerykańskie wojsko na Bliskim Wschodzie
Ataki USA na Iran. Rutte komentuje
Świat
Dawid Murawa
"Paradoks" w sprawie zarobków lekarzy. "Powinniśmy się uderzyć w piersi"
ROZMOWA PIASECKIEGO
Płot na ul. Bukowskiej
Tak budujemy w Polsce drogi rowerowe. Powstanie specjalna ustawa
Polska
imageTitle
Egipskie media zgodne w krytyce. "Sędzia wypaczył wynik"
EUROSPORT
Rosyjski atak na Kijów (08.07.2026)
Jedna osoba zginęła, są ranni. Trwa akcja służb
Świat
imageTitle
Kontrowersyjna obsada sędziowska w ćwierćfinale. Francuzi się niepokoją
EUROSPORT
Krynica Morska
Wiatr zrywał sygnał. "Niełatwe warunki" relacji na żywo
METEO
Policjanci odzyskali skradzioną w Czechach Toyotę
Kradzione auto, kierowca z pięcioma zakazami, poszukiwany w trzech krajach
WARSZAWA
Jacek Czaputowicz w "Faktach po Faktach"
"Jesteśmy w kontrze do całego NATO, może to mieć bardzo poważne konsekwencje"
FAKTY PO FAKTACH
warzywa bazar - amnat30 shutterstock_1201106230
Fala upałów uderzyła w zbiory. Ceny ostro w górę
BIZNES
Ośrodek detencyjny w Folkston w stanie Georgia
Ludzie Trumpa mieli dzielić się z Iranem poufnymi danymi. Do sądu trafił pozew
Świat
imageTitle
Polki nie sprostały wicemistrzyniom świata w Lidze Narodów
EUROSPORT
Nigel Farage
"Cyrk", "fałszerstwo". Farage rezygnuje z mandatu posła
Świat
Członkowie grupy Patriot Front w waszyngtońskim metrze, 4 lipca 2026 r.
"Wasze prawnuki będą oglądać to zdjęcie w podręcznikach do historii"
Monika Winiarska
imageTitle
Djoković wygrał maraton. Będzie hit w półfinale
EUROSPORT
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Padła główna wygrana w Lotto
BIZNES
Silny wiatr, ostrzeżenia
Porywy nawet do 120 km/h. W mocy najwyższe ostrzeżenia
METEO
imageTitle
Trenerowi puściły nerwy. Ostre słowa i wymowny wpis
EUROSPORT
Kłodzko
Kłodzko. Kto wiedział?
Małgorzata Goślińska
Wieżowiec w Nowym Jorku grozi zawaleniem
Wieżowiec grozi zawaleniem. Ewakuowano okoliczne budynki
Świat
Premier Danii Mette Frederiksen w Ankarze
Trump wrócił do sprawy Grenlandii. Premierka Danii reaguje
Świat
Szpital w Mogilnie
Kolejna afera z zarobkami medyków, przeniesione obozy harcerskie, spotkanie z Hegsethem
TO WARTO WIEDZIEĆ
Szwajcaria
Znamy komplet ćwierćfinalistów. Sprawdź drabinkę mundialu
EUROSPORT
GettyImages-2285123378
Karne przesądziły! Oto ostatni ćwierćfinalista mundialu
EUROSPORT
imageTitle
Ten mecz kosztował go dużo. Messi nie wytrzymał
EUROSPORT
imageTitle
VAR przekroczył kompetencje i skrzywdził Egipt? "Co za ulga dla Argentyny"
EUROSPORT
Karaczi
Zerwana łączność. Szukają samolotu
Świat
Władysław Kosiniak-Kamysz i Pete Hegesth
Kosiniak-Kamysz spotkał się z Hegsethem
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica