Prezydent o szczycie NATO: To zupełne przeciwieństwo tego, czego chciał Putin. Niewątpliwa porażka Rosji

Prezydent Andrzej Duda ocenił, że podjęte na szczycie NATO w Madrycie decyzje to "coś zupełnie przeciwnego, niż chciał osiągnąć Putin" atakując Ukrainę. - Cała ta sytuacja jest bez wątpienia porażką Rosji - ocenił. - Rosja jest agresorem i każdy to widzi. Łamie normy prawa międzynarodowego, dopuszcza się zbrodni na ludności cywilnej - podkreślał Duda.

W czwartek w Madrycie kontynuowany jest szczyt NATO . Przed rozpoczęciem dzisiejszych rozmów prezydent Andrzej Duda rozmawiał z dziennikarzami. Ocenił, że w środę "był bardzo dobry dzień, zostały podjęte bardzo ważne decyzje" i zapadły one "w bardzo dobrej atmosferze, w jedności, w solidarności, ze zrozumieniem potrzeb".

Prezydent: decyzje na szczycie NATO to zupełne przeciwieństwo tego, czego chciał Putin

- Władimir Putin zdecydował się zaatakować Ukrainę, by poszerzać "ruski mir", wzmacniać potęgę Rosji, to się głęboko zawiódł. NATO okazało się poważne, pewne, decyzyjne. Putin chciał osłabić NATO, spotkał się z jednością, szybkimi decyzjami Sojuszu, szybkim i mocnym wsparciem dla Ukrainy. To coś zupełnie przeciwnego, niż chciał osiągnąć Putin. Cała ta sytuacja jest bez wątpienia porażką Rosji - ocenił Duda.