Polska Spotkanie Karola Nawrockiego z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. O tym mają rozmawiać Kamila Grenczyn |

Spotkanie Nawrockiego i Kosiniaka-Kamysza. Sobkowiak-Czarnecka o szczegółach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Paweł Supernak/PAP

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We wtorek RMF FM podało, że jutro odbędzie się spotkanie Karola Nawrockiego i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Doniesienia te potwierdziła na konferencji prasowej wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.

- Minister obrony spotyka się jutro z panem prezydentem przede wszystkim, żeby rozmawiać o szczycie NATO w Ankarze. Z jednej strony wiemy, że pan prezydent prowadził swoje konsultacje w weekend z prezydentami kilku państw. Pan premier Kosiniak-Kamysz te konsultacje prowadził od kilku tygodni. Przedstawił też w sobotę plan rządu na szczyt NATO - powiedziała.

Jak zaznaczyła Sobkowiak-Czarnecka, "to jest szczyt kluczowy z kilku względów". - Najważniejsze, żebyśmy pokazali jedność Sojuszu, która nieustająco jest testowana, przede wszystkim przez Moskwę. Z drugiej strony będzie bardzo dużo mowy na tym szczycie NATO o wydatkach na obronność i o rozwoju przemysłu zbrojeniowego. Tu jesteśmy liderem - wymieniała.

Przekazała, że na spotkaniu Nawrockiego i Kosiniaka-Kamysza może być również poruszony temat utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Według RMF FM rozmowy mają odbyć się w godzinach popołudniowych.

Stała baza USA w Polsce

W Polsce obecnie stacjonuje rotacyjnie i w ramach stałej obecności około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, choć zdecydowana większość z nich w formule rotacyjnej. W połowie czerwca Kosiniak-Kamysz informował, że uzyskał od szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha pozytywną odpowiedź na list z 29 maja zgłaszający gotowość Polski do utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich. Cytując wtedy odpowiedź Pentagonu, zaznaczył, że "Departament Wojny jest otwarty na ofertę Polski w zakresie stałego stacjonowania sił amerykańskich na jej terytorium".

W niedzielę szef MON przekazał na X, że "po pozytywnej odpowiedzi sekretarza obrony USA na jego propozycję jesteśmy na kolejnym etapie rozmów". "W Pentagonie trwa przegląd sił, który będzie podstawą dalszych decyzji. Zwiększone zaangażowanie wojsk USA to silniejsze odstraszanie i bezpieczna Polska" - oznajmił.

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