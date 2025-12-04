Logo strona główna
Polska

"Kluczowe jest dobro pacjenta". Premier zapowiada "szukanie rozwiązań"

Tusk
Premier: kluczowe z naszego punktu widzenia jest dobro pacjenta
Naszym zadaniem jest rozwiązanie problemów, a nie szukanie kozła ofiarnego - powiedział premier Donald Tusk podczas szczytu medycznego. Zastrzegł też, że "tak naprawdę nie ma takich pieniędzy, nie ma takich struktur, nie ma takich narzędzi, których byłoby wystarczająco dużo, żeby spełnić sto procent oczekiwań zarówno lekarzy, jak i pacjentów".

Premier wystąpił podczas rządowego szczytu medycznego "Bezpieczny Pacjent" w Warszawie, zorganizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Celem szczytu jest dyskusja nad sytuacją w ochronie zdrowia zdrowia, w tym nad propozycjami poprawy sytuacji w Narodowym Funduszu Zdrowia. W przyszłym roku deficyt w budżecie NFZ ma wynieść 23 miliardy złotych.

- Chciałbym państwa zapewnić, jestem przekonany, że większość na tej sali o tym dobrze wie, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest bankrutem - powiedział Donald Tusk. Jak dodał, "NFZ jest nie tylko wypłacalny, ale jest również rzetelnym płatnikiem, jeśli chodzi umowy z podmiotami."

Ocenił, że co roku pojawia się problem ze świadczeniami limitowanymi w podmiotach leczniczych, jednak "będziemy tu szukali rozwiązań".

Planowe zabiegi wstrzymane do końca roku. Wojewoda żąda wyjaśnień
Planowe zabiegi wstrzymane do końca roku. Wojewoda żąda wyjaśnień

Kielce

Tusk: naszym zadaniem jest rozwiązanie problemów, a nie szukanie kozła ofiarnego

Tusk zaznaczył, że w dyskusji nad sytuacją w ochronie zdrowia najważniejsze jest stawianie dobra pacjenta na pierwszym miejscu.

- Kluczowe z naszego punktu widzenia jest to dobro pacjenta. I chciałbym, żeby ta teza nigdy nie była odbierana jako kontrowersyjna przez kogokolwiek - mówił premier. Dodał też, że "naszym zadaniem jest rozwiązanie problemów, a nie szukanie kozła ofiarnego".

Klatka kluczowa-74825
Premier: naszym zadaniem jest rozwiązanie problemów, a nie szukanie kozła ofiarnego

Podkreślił jednocześnie, że kłopoty z płynnością finansową w państwowym systemie ochrony zdrowia są złożonym problemem, który nie jest łatwy do rozwiązania. - Tak naprawdę nie ma takich pieniędzy, nie ma takich struktur, nie ma takich narzędzi, których byłoby wystarczająco dużo, żeby spełnić sto procent oczekiwań zarówno lekarzy, jak i pacjentów - ocenił Tusk.

Zespół Trójstronny nie przyniósł przełomu. "Strona rządowa nie ma żadnej propozycji"

Zespół Trójstronny nie przyniósł przełomu. "Strona rządowa nie ma żadnej propozycji"

Piotr Wójcik
Brakujące miliardy w budżecie NFZ. "Pacjenci to odczuwają"

Brakujące miliardy w budżecie NFZ. "Pacjenci to odczuwają"

Zdrowie

Jak zaznaczył, jeśli rząd szuka różnych sposobów, by mądrzej i lepiej wydawać pieniądze na ochronę zdrowia, to nie po to, żeby "napuszczać kogoś na kogoś, żeby budować atmosferę konfliktu, żeby kogokolwiek upokarzać".

Ocenił, że rozmowa o zdrowiu i o bezpieczeństwie pacjentów powinna być odizolowana od emocji i konfliktów politycznych. Jak wskazywał, chodzi o to, by maksymalnie skoncentrować się na konkretnych rozwiązaniach, a nie obrzucaniu się nawzajem odpowiedzialnością.

"Nie możemy dzisiaj sobie opowiadać, że doszło do katastrofy"

Premier mówił też, że należy szukać wszystkich możliwych metod, aby optymalizować wydatki, "żeby te pieniądze, które są, które mamy w dyspozycji, wydawać w sposób optymalny".

- Nie możemy dzisiaj sobie opowiadać, że doszło do katastrofy, zapaści, bankructwa, w sytuacji, kiedy wiele miliardów złotych więcej wydajemy co roku na ochronę zdrowia. I ten rok oczywiście jest rekordowy, przy rekordowo niskiej inflacji - ocenił Tusk.

Premier powiedział, nakłady na ochronę zdrowia w 2025 roku wyniosą 237 miliardów złotych, podczas gdy w 2024 roku było to 211 miliardów, a rok wcześniej 185 miliardów. Dodał, że w planie na przyszły rok będzie to 248 miliardów złotych.

Szczyt medyczny

"Nie ma świecie systemu ochrony zdrowia, w którym nakłady dogonią potrzeby"
Autorka/Autor: mgk/akr

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Rafał Guz

