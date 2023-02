Szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki. Ekspert: to wydarzenie na najwyższym poziomie politycznym

czytaj dalej

Wojna w Ukrainie to jest część większej całości z punktu widzenia interesów amerykańskich - mówił w TVN24 poseł Polski 2050 Paweł Zalewski, odnosząc się do wtorkowej wizyty i przemówienia amerykańskiego prezydenta w Warszawie. Paweł Kowal (Koalicja Obywatelska) zwracał uwagę, że "Joe Biden chce skończyć zimną wojnę". - To jest paradoksalne, on chce dokończyć robotę Reagana - mówił.