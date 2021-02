Stłoczeni narciarze, kontrola sanepidu i policji

We wtorek do Szczyrku przyjechały tłumy . Przed wyciągami narciarskimi ustawiały się długie kolejki oczekujących. Z wykonanych na miejscu zdjęć wynikało, że część osób nie zachowywała dystansu społecznego.

Kontrola w ośrodku narciarskich w Szczyrku

- Na ośrodek nie nałożono żadnych kar, ponieważ ta sytuacja nie jest zależna od niego - powiedział bielski państwowy powiatowy inspektor sanitarny doktor Jarosław Rutkiewicz. - Nawał ludzi, którzy chcą skorzystać z dobrodziejstwa szusowania po stokach, jest duży. To powoduje sytuację, w której dystans nie jest zachowywany - wyjaśniał. Zaznaczył, że jeśli w dalszym ciągu będzie tak dużo chętnych do korzystania ze stoków, to wątpliwe jest, by starania właścicieli ośrodków miały zasadniczy wpływ na zachowanie bezpieczeństwa.