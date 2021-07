Kuczmierowski o niewykorzystanych szczepionkach: szykujemy się na ciężką jesień

Prezes RARS pytany, czy w weekend dotrą do Polski szczepionki przeciw COVID-19, przekazał, że "w tym tygodniu już wszystko dojechało". Kuczmierowski poinformował o szczegółach dostaw szczepionek w przyszłym tygodniu. - W poniedziałek dotrze do Polski 1,5 miliona szczepionek Pfizer/BioNTech, w środę 470 tysięcy dawek Jannsena (Johnson & Johnson), a prawdopodobnie w sobotę 222 tysiące szczepionek Moderny. Co do szczepionek AstraZeneca czekamy na potwierdzenie - poinformował.