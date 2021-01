Więcej dawek szczepionki z jednej fiolki. Szef Agencji Rezerw Materiałowych wyjaśnia

Wyższa liczba szczepionek wynika z faktu, że z jednej fiolki będzie pobierane sześć dawek. Ta zmiana zwiększa pulę dostępnych dla nas szczepionek - tłumaczył we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski, mówiąc o transporcie 360 tysięcy dawek szczepionki, który rano w poniedziałek wylądował na lotnisku w Warszawie. - Zależy nam na jak najszybszym wyszczepieniu grupy zero, czyli personelu medycznego - zaznaczył.

W poniedziałek rano do Polski dotarła kolejna dostawa szczepionki przeciw koronawirusowi. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i rządowy pełnomocnik do spraw programu szczepień Michał Dworczyk przekazał, że w Polsce wylądowało 360 tysięcy dawek preparatu firm Pfizer i BioNTech. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski wcześniej informował, że do czwartku agencja będzie zbierała zamówienia od szpitali i w przyszłym tygodniu rozpocznie dystrybucję tej partii.

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski w poniedziałek we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 tłumaczył, że informacja o wyższej liczbie dawek szczepionek wynika z faktu, że z jednej fiolki będzie pobierane sześć dawek. - Ta zmiana zwiększa pulę dostępnych dla nas szczepionek - mówił.

- Trzeba pamiętać, że zależy nam na jak najszybszym wyszczepieniu grupy zero, czyli personelu medycznego. To dla nich właśnie teraz jest dedykowana ta szczepionka. Dzisiaj te szczepionki trafią do naszego magazynu, do ultrazimnych warunków, tam zostaną zweryfikowane parametry, w jakich przyleciały. Połowa z nich zostanie zamrożona w rezerwie na drugą dawkę szczepionki po 21 dniach. Reszta będzie sukcesywnie przekazywana do szpitali węzłowych, które zaczynają już na bardzo szeroką skalę szczepienie personelu medycznego - wyjaśniał.

Pytany, czy jest już stanowisko Europejskiej Agencji Leków w sprawie liczby dawek z poszczególnych fiolek, odpowiedział, że należy się spodziewać tej decyzji dzisiaj. - Natomiast już na podstawie rekomendacji zatwierdzonej przez krajowego konsultanta oraz pana ministra zdrowia Adama Niedzielskiego już dzisiaj medycy mogą wykorzystywać pełne sześć dawek - tak jak robią to medycy w innych krajach - mówił.

- Dzisiejszą dostawę, którą przekazaliśmy do szpitali, liczymy w oparciu o sześć dawek, to jest 152 tysiące dawek szczepionki, które od wczesnych godzin porannych w dniu dzisiejszym trafiają do szpitali. Możemy przyjąć, że w tej dostawie przyleciało około 350-360 tysięcy dawek, będziemy oczywiście każdorazowo weryfikować liczbę fiolek szczepionki i liczbę dawek, które do nas dotarły. Szczegółowe informacje potwierdzimy po przeliczeniu - dodał prezes Agencji Rezerw Materiałowych.

