Minister: rezerwy szczepionek przeciwko grypie zostaną zwiększone

Podczas piątkowej konferencji prasowej szef Ministerstwa Zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że powołany został zespół do spraw opiniowania zmian w ochronie zdrowia. Minister odniósł się także do kwestii dostępności szczepień na grypę w Polsce.

Kto dostanie refundowane szczepionki?

Minister zdrowia mówił o możliwej liczbie szczepionek przeciwko grypie, jakie do tej pory udało się zagwarantować, w piątek rano w programie "Jeden na jeden" w TVN24. - Do końca grudnia mamy zabezpieczone 1 milion 850 tysięcy. To są zakontraktowane szczepionki, one nie są w tej chwili w hurtowniach, ale mamy ustalony harmonogram ich dostarczania do grudnia - powiedział.