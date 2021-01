Kupują za granicą, wysyłają w specjalnych przesyłkach. Polacy szukają szczepionek przeciw grypie

W tym roku sezon na grypę opóźniła pandemia COVID-19. Spotykamy się, wychodzimy i zakażamy mniej - dlatego szczyt zachorowań zacznie się pod koniec stycznia. To oznacza, że można się jeszcze przygotować, szczepiąc się przeciw grypie, ale dostęp do szczepionek z wielu powodów jest utrudniony. Materiał magazynu "Polska i Świat".

"Nie ma i raczej nie będzie" - to odpowiedź, którą w ostatnich tygodniach często słyszą zainteresowani płatnymi szczepionkami przeciwko grypie. Grzegorz Pawluczuk grypę zawsze przechodził ciężko, dlatego co roku się na nią szczepi. W tym sezonie było to prawie niemożliwe - przez ponad trzy miesiące starał się zdobyć szczepionkę: dzwonił do ponad stu warszawskich aptek. Kiedy poprosił o pomoc rodzinę, dopiero niedawno udało mu się kupić jedną dawkę w Białymstoku.