Kolejne szczepionki AstraZeneki trafiły do Polski. Dostawa Moderny opóźniona

W piątek do Polski trafiło 65 tysięcy dawek szczepionki AstraZeneca. Prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski przekazał, że koncern do końca marca ma dostarczyć do naszego kraju 660 tysięcy szczepionek. Poinformował także o opóźnieniu w dostawie preparatu Moderny.