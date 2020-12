"Słyszę głosy, że nie możemy się szczepić, bo nam się zmieni genom. To jest bzdura"

Szef kancelarii premiera i pełnomocnik rządu do spraw szczepień Michał Dworczyk zapowiedział, że 15 lub 16 grudnia rząd przedstawi mapę punktów szczepień . Minister wymienił, że w całej Polsce do realizacji programu szczepień zgłosiło się 8319 zespołów oraz że "zgodnie z deklaracjami", które wpłynęły do rządu, "możliwe będzie 3,4 miliona szczepień miesięcznie".

- W normalnych warunkach, gdy atakuje nas wirus SARS-CoV-2, to dostajemy od niego fragment aparatu genetycznego. Po przejściu COVID-19 nie stajemy się pół-człowiekiem, pół-wirusem - powiedział. - Atakuje nas bardzo dużo wirusów i różnych bakterii. Mało tego, atakują nas owady, które nas gryzą, kąsają. To pszczoły i inne. Wiele razy byłem ugryziony przez pszczołę, która podała swój materiał genetyczny i nie stałem się pół-człowiekiem, pół-pszczołą - zaznaczył.

"Tam siedzi tylko jego fragmencik, który nie zaraża"

Gość "Faktów po Faktach" mówił przez to, iż "trzeba dobrze zrozumieć, że wprowadzenie RNA do organizmu człowieka daje to, że ten organizm wytwarza białko kolca wirusa i na to białko reaguje organizm, trochę się oszukując, bo myśli, że to w nim siedzi wirus. A tam siedzi tylko jego fragmencik, który nie zaraża - tłumaczył.