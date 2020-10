Szczerba: kierowcy wojewody są szczepieni przeciw grypie, a nie ma dawek dla lekarzy i pielęgniarek

Dostaliśmy bulwersującą informację, że urzędy wojewódzkie otrzymały szczepionki przeciwko grypie. Jednocześnie nie ma ich w podmiotach leczniczych, by zaszczepić lekarzy, pielęgniarki, pracowników medycznych - mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Zapowiedział, że między innymi o to zapyta ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, z którym ma się spotkać w piątek po południu.

Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk na zwołanej w piątek konferencji w Sejmie zapowiedział, że KO "rozpocznie szereg kontroli parlamentarnych , by pokazać, jak wygląda prawda". Kontrole mają dotyczyć pięciu ministerstw i Inspektoratu Uzbrojenia.

Jedną z takich kontroli przeprowadzili w piątek Dariusz Joński i Michał Szczerba, którzy udali się do Ministerstwa Zdrowia.

Posłowie spotkają się z ministrem. "Chcemy zadać kilka pytań"

- Chcemy zadać kilka pytań. Po pierwsze, kiedy wrócą pieniądze za respiratory. Po drugie, chcemy zapytać, co stało się, gdy ministrem był [Łukasz - przyp. red.] Szumowski w sprawie zakupu respiratorów z USA. (...) Chcemy też zapytać, kiedy będą szczepionki przeciwko grypie i dlaczego tylko 5 procent populacji w Polsce będzie mogło z tej szczepionki skorzystać - wyliczał Dariusz Joński.

"Otrzymaliśmy informację, że urzędnicy, którzy powinni ponieść odpowiedzialność, byli wysoko nagradzani"

Michał Szczerba mówił, że razem z posłem Jońskim chcą "sprawdzić, jak wykorzystano ostatnie sześć miesięcy, by przygotować się przed pandemiczną jesienią".

Co najgorsze - dodał - "od sześciu miesięcy nie wracają środki". - Ponad 70 milionów złotych nie wróciło na konto ministerstwa, a te środki powinny służyć pacjentom i zabezpieczeniu podmiotów leczniczych przed nową falą pandemii - powiedział.

- Wielokrotnie udowadnialiśmy z posłem Jońskim, że urzędnicy Ministerstwa Zdrowia dokonywali zakupów niegospodarnych, niecelowych, nieoszczędnych. Otrzymaliśmy informację, że ci urzędnicy, którzy powinni ponieść odpowiedzialność za swoje działania, byli wysoko nagradzani premiami, nagrodami. Dzisiaj będziemy też o to pytać - dodał Szczerba.

Poseł: kierowcy wojewody są szczepieni przeciwko grypie, a nie ma szczepionek dla lekarzy i pielęgniarek

Szczepionek nie ma także - jak dodał - "w podmiotach leczniczych, by zaszczepić lekarzy, pielęgniarki, pracowników medycznych". - To sprawa bulwersująca, więc będziemy pytać też o to, jak zabezpieczono tych najbardziej narażonych na zakażenie koronawirusem - dodał poseł Koalicji Obywatelskiej.