"Lekkie przesunięcie będzie". Rzecznik resortu zdrowia o terminach szczepień

W poniedziałek do Polski przetransportowano 176 tysięcy dawek szczepionki na COVID-19 zamiast 360 tysięcy. Spowodowane jest to tymczasowym ograniczeniem dystrybucji dawek przez firmę Pfizer. Z tego powodu nie wszystkie szpitale węzłowe, które miały rozpocząć podawanie drugiej dawki preparatu, otrzymały szczepionkę, a w niektórych placówkach wstrzymano szczepienia pierwszą dawką.

Adrusiewicz: Narodowy Program Szczepień nie jest zagrożony

- Dzisiaj przekroczyliśmy liczbę pół miliona zaszczepionych. Na pewno nadal będzie postępować liczba kilkudziesięciu tysięcy szczepień na dobę. Jednak, co oczywiste z racji tego, że Pfizer/BioNTech zmniejszył nam dostawę do połowy lutego, tych zaszczepionych będzie troszeczkę mniej - dodał.

Rzecznik MZ: ponad 1,4 miliona osób zapisało się na szczepienie

Od 15 stycznia wszyscy powyżej 18. roku życia mogą zgłaszać chęć szczepienia się. Tego samego dnia ruszyła rejestracja osób powyżej 80. roku życia. Dotyczy to jednak wszystkich osób, które rocznikowo mają 80 lat w 2021 roku. Od 22 stycznia natomiast rejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku życia. To właśnie seniorzy będą szczepieni jako pierwsi, poczynając od najstarszych.

Andrusiewicz był pytany, ile do tej pory osób w wieku powyżej 80 lat zgłosiło się na szczepienie i otrzymało już termin podania pierwszej dawki. - W tej chwili w systemie informatycznym do pierwszego terminu szczepień - oczywiście poza tymi osobami, które już mamy zaszczepione, czyli ponad 516 tysięcy - jest kolejne w granicach 500-600 tysięcy osób już zapisanych, z czego większość to są właśnie osoby 80 plus - powiedział.