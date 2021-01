Odporność po szczepieniu przeciw COVID-19. Minister o "optymistycznym scenariuszu"

To jest duży znak zapytania. Optymistyczny scenariusz zakłada, że szczepienie przeciw COVID-19 da odporność na dwa lata - powiedział we wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski. Nie wykluczył jednak, że szczepić trzeba się będzie co rok.

Szefa resortu zdrowia Adam Niedzielski we wtorek w Radiu Plus był pytany o wypowiedź szefa KPRM, pełnomocnika rządu do spraw programu szczepień Michała Dworczyka, że wszystko wskazuje na to, że szczepić przeciwko COVID-19 będziemy musieli się co roku.