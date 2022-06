Adam Niedzielski: producenci mówią, że nowa szczepionka przeciw COVID-19 dostosowana do omikrona będzie we wrześniu

Producenci deklarują, że we wrzesień wejdziemy już ze szczepionką, która będzie dostosowana do wariantu omikron - przekazał minister zdrowia Adam Niedzielski. Podkreślił, że wtedy będzie można rozpocząć szczepienie czwartą dawką preparatu przeciw COVID-19.

- Jak EMA zatwierdzi te badania, tę szczepionkę, to my również przedstawimy ją do korzystania. Obaj producenci deklarują, że we wrzesień wejdziemy już z tą szczepionką, która będzie dostosowana do wariantu omikron – zaznaczył. Jednocześnie dodał, że wtedy też będzie można rozpocząć szczepienie czwartą dawką konkretnych grup wiekowych, bądź całej populacji, wraz z zaleceniami EMA.